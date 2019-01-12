天气不佳影响收获．新年海鲜或供不应求 海产欠收，却又刚好遇上农历新年前夕的旺季，造成今年的海产价格飙升，甚至有渔商预测，今年的农历新年期间许多抢手的“高级海产”如斗鲳，可能会出现罕有的“有市无货”现象。

近数个月来，无论是深海或浅海渔船，皆面对欠收现象，造成各类海产价格在“供不应求”现象下价格普遍飙涨。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远11日讯）海产欠收，却又刚好遇上农历新年前夕的旺季，造成今年的海产价格飙升，甚至有渔商预测，今年的农历新年期间许多抢手的“高级海产”如斗鲳，可能会出现罕有的“有市无货”现象。

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王志雄（渔贩）：海产价格料创新高

实兆远巴刹的渔 贩王志雄受访 时说，目前斗鲳鱼市价 已飙升到每公斤120令吉 的高价，同样是新年时 期抢手货的大明虾也已 飙升到每公斤70令吉的 价位，因此他预测，越 接近新年，这些属于新 年抢手货的海产价格会 一再的创新高。

他说，平常日子的 斗鲳鱼价格是每公斤75 令吉至80令吉，而大明 虾的价格是每公斤50令 吉，目前距离新年还有 约一个月，已飙升到数 十令吉了，可想而知到 了新年时的价格，肯定 便宜不了。

“我听供应商说 最近的海产欠收，无论 是高级海产或普通海产 的产量都少得可怜，因 此近日来，几乎所有的 海产都已涨价，如苏东 （Sotong）的每公斤价格 已调涨5令吉，而三大种 族民族常吃的甘榜鱼、 沙丁鱼及柴鱼等都也已 调涨了。”

郭庭利： 海路情况很糟糕

来自班台的渔船东主郭 庭利说，今年的海路 情况真的非常糟糕，在过去的 数月内，无论是近海或深海渔 船，都出现海产欠收的现象。

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“每年临近农历新年前， 因需求量增加，因此一些属于 高级海产的海鲜如斗鲳、白鲳 及明虾等价格飙涨是自然现 象，但今年的情况有些不同， 因海产欠收，无论是在新年时 属于抢手货的高级海产，还是 普通的海产如甘榜鱼、沙丁鱼 及柴鱼等，自踏入1月份后，价 格就开始飙涨。”

他接受星洲日报《大霹 雳》社区报访问时说，根据经 验，餐馆或家庭在每年的农历 新年前都会开始“存货”，以 备新年时享用，但由于在过去 两个月都出现了海产欠收的情 况，加上最近天气变幻莫测， 海上常起大风浪，以致加剧了 海产短缺的现象。

“目前接近新年只剩不 到一个月的时间，如果接下来 的数十天内，海上风浪还是很 大，加上海产依然欠收，到了 新年时，某些抢手的海产，可 能会出现‘有市无货’的现 象。”

周裕光（渔贩）： 各类海产已开始涨价

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同样在实 兆远巴 刹营业的渔贩周裕 光异口同声说，各 类的海产已经开 始飙涨，甚至在供 不应求的骨牌效应 下，连饲养的各类 虾或渔类的价格也 升涨了。

“华人家庭在 新年时有吃大鱼吃 大虾的习惯，因此 无论是家庭或餐馆 的顾客，都在求购 高级的海产，而且 是越大只越好，因 此无论价钱飙涨到 多贵，依然有人要 买。”

他说，根据经验，华人家 庭在新年时都特别舍得吃，因 此即使今年经济不好，但需求 量依然保持，所以若想要在新 年可让家人吃上“高级海产” 的顾客，最好是赶快行动了。