阿兹敏：通过国库控股国投‧援助垦殖民孩子升学 经济部长阿兹敏说，政府为了提升垦殖民孩子的教育，让他们的下一代走向更美好的明天，决定通过国库控股和国民投资公司为垦殖民下一代提供技职教育和大专学府升学援助。

（彭亨‧立卑11日讯）经济部长阿兹敏说，政府为了提升垦殖民孩子的教育，让他们的下一代走向更美好的明天，决定通过国库控股和国民投资公司为垦殖民下一代提供技职教育和大专学府升学援助。

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他说，技职教育训练费用昂贵，政府要求国库控股和国民投资公司给予协助，给予特别的援助，此举让垦殖民的下一代可以得到大专学府和大学的奖学金。

阿兹敏今午在双溪哥央联邦土地发展区与垦殖民会面后，在新闻发布会上说，国库控股和国民投资公司正在作出研究，结果将在近期内出炉，届时政府将公布这项新的垦殖民教育方案。

盼2月呈内阁寻批准

“（政府）将在今年第一季公布援助详情，我们给予上述两个机构一个月的时间去作出研究，希望在2月提呈给内阁寻求批准，过后推出‘市场’。”

提及垦殖民白皮书时，阿兹敏说，经济事务部不余遗力地准备白皮书，准备在去年12月提呈国会，但是总检察署因为一些内容涉及法庭和反贪污委员会案件而劝告政府解决某些法律问题。

“我们不要引起争论，在总检察署的建议之下展延了计划书的提呈，内阁也议决在今年3月重新提呈给国会。”