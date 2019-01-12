三民二校推介阅报计划·倪可敏带领学生朗读新闻 星洲日报霹雳区学生阅报计划2019年全新活动推介礼，由YB倪可敏带领安顺三民二校全体576名学生一起翻阅《星洲日报》，一起拥“报”今天！

黄绍铭（左二）赠送纪念品予倪可敏（右三），由三名来自各族的学生见证接领。左一为朱秀华；前右一是冯溍敏，后右一是张哲敏。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）星洲日报霹雳区学生阅报计划2019年全新活动推介礼，由YB倪可敏带领安顺三民二校全体576名学生一起翻阅《星洲日报》，一起拥“报”今天！

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霹雳州学生阅报计划2019年YB陪你拥“报”今天活动，获得国会下议院副议长、安顺国会议员兼后廊州议员倪可敏支持赞助，带领全校学生朗读《星洲日报》新闻内容，并以生动有趣的讲座分享方式，正式推介这项活动。

倪可敏昨日抵达该校时受到全场老师热烈欢迎及向他索取签名，全场学生高呼他的名字，让他倍感亲切。

在场人士包括金宝克兰芝州议员张哲敏、国会下议院副议长高级机要秘书郑传毅、国会下议院副议长机要秘书吴家良、三民二校董事长王立光、董事总务李祖荣、董事陈小蕙、家协主席郭绍炽、副主席陈华安和蔡冬梅夫妇、财政陈美燕、理事阮淑莲、张良浩和陈华安、校长朱秀华、星洲日报霹雳区高级经理黄绍铭及霹雳州业务促进部副经理冯溍敏。

可敏哥哥妙语如珠大抛笑弹

倪可敏在分享本身从小与《星洲日报》结缘的故事，也逐一介绍《星洲日报》各版位，包括全国版、国际版、地方版、体育、副刊、娱乐及财经版，教导孩子们阅报技巧，即先从感兴趣的新闻读起，他自称是“可敏哥哥”，全场发挥倪氏风趣妙语如珠，如他导读一则“虎姿撩人”新闻时，他问安顺有没有老虎？全场学生答：“没有！“他反驳说：“谁说没有，安顺有老虎头──虎头香饼！”全场爆笑！

倪可敏（前排右六）推介（图：星洲日报）YB陪你拥“报”今天（图：法新社）活动后与全场嘉宾及学生开心展示《星洲日报》。前排左一起为陈小蕙、陈美燕、阮淑莲、张良浩、陈华安、郭绍炽、朱秀华、张哲敏；右一起为冯溍敏、蔡冬梅、李祖荣、王立光及黄绍铭。（图：星洲日报）

不想输就读书

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他鼓励学生们说：“有读书，就不会输；不想输，就读书，而要读书就从读报纸开始，那要读什么报纸呢？”全场学生齐答：“《星洲日报》！”，这位“可敏哥哥”瞪大眼睛说：“星洲日报有这么多代言人。”

他说，他的家看《星洲日报》看了50年，马上有学生问他今年是47岁，怎么会看了50年，他称赞这学生头脑转得快，并解释说他已届八旬的父亲先看《星洲日报》，后来他和兄妹三人也跟着看，算起来有50年之久。全场学生发出“哇！”的惊叹声。

他感谢星洲日报举办YB陪你拥“报”今天活动，并走入校园推动阅报风气，并称赞大马华文报是全世界最好的报章，一份报纸犹如一本迷你百科全书。

倪可敏当天回到安顺选区时行程满满，这是他当天出席的第六场活动，活动一结束也勿勿赶往下一站。他宣布三民二校获得教育部拨款15万令吉。

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蔡冬梅（前排右七）代表三民二校挥献以“可敏”二字为对联的墨宝，倪可敏（左九）开心接领。左起为陈美燕、阮淑莲、陈小蕙、陈华安、王立光、吴家良、黄绍铭、朱秀华；右起为张良浩、冯溍敏、李祖荣、郑传毅、张哲敏、郭绍炽。（图：星洲日报）

朱秀华：感谢获15万拨款

朱秀华校长致词时感谢该校获得15万令吉的拨款，将用作该校解决水患工程及维修教室的经费。

黄绍铭：阅报成学习路上资粮

黄绍铭致词表示，星洲日报今年迈入创立90周年，除了着重报导正确和具公信力的新闻资讯，也注重传递正能量，在文化、教育及社会责任等各方面与社会人士一起携手推动。

“因此，本报进一步的提升和推动学生阅报计划的理念，规划出YB陪你拥‘报’今天这项具有重要意义的活动，通过人民代议士导读新闻、分享他们阅报的习惯、成功的历程及宝贵的人生经验，以成为学生们学习道路上的资粮。“

倪可敏逐一介绍《星洲日报》各版，并形容一份报纸就如一本迷你百科全书，内容应有尽有。左是冯溍敏。（图：星洲日报）