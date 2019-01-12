霹旅游机构Loka Travel签备忘录·推动分享在地旅游方式 霹雳旅游机构与推动本土体验与科技旅游服务平台Loka Travel有限公司签署备忘录，携手为霹雳州挖掘更多新的旅游体验，包括接触在地、品尝在地、分享在地，让人一起来感受全新的在地旅游方式！

霹雳旅游机构与推动本土体验与科技旅游服务平台Loka travel有限公司签署备忘录。祖莱达（左二）与陈永健（右二）在陈家兴（中）、诺哈斯妮（左一）和诺法哈娜（右一）见证下签署备忘录后合照。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）霹雳旅游机构与推动本土体验与科技旅游服务平台Loka Travel有限公司签署备忘录，携手为霹雳州挖掘更多新的旅游体验，包括接触在地、品尝在地、分享在地，让人一起来感受全新的在地旅游方式！

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掌管霹雳州旅游、文化及艺术事务的行政议员陈家兴今日在见证了这项签署备忘录仪式后在新闻发布会上指出，Loka Travel公司是由来自万里望的陈永健，于2016年在雪州成立，主要是推动各种不同形式的大马旅游体验，专注于发掘未被发现的秘境、风味美食、独特文化、探险、工作坊、甘榜活动、志愿者活动等，同时也协助当地人或社区提高收入。

他指出，该公司去年与州政府合配合到江沙一带展开旅游行程，让参与者体验不同的旅游乐趣。同时，州政府也会协助有关在地的业者，提升环境或寻找适合的地方让他们做示范。

陈永健：通过网络安排行程旅人

Loka Travel有限公司创办人陈永健表示，该公司与一般旅游社不一样，把目标锁定在通过网络来安排行程的旅人，让旅人与在地达人接触，包括在地社群、与社区或在地达人配合、提供最道地的旅游体验，以及推动无现金交易等。

他说，有48%的大马人是通过网络在决定和安排行程，同时大马人要的旅游体验分为四大种类，包括新村生活、文化活动、与食物有关的行程与交流以及探险。

他指出，在今日签署的备忘录中，专注于协助在地达人推广本地体验、让网络社群如撰稿人、摄影师、录影师等分享旅游体验、通过大型活动来推广旅游业等，并计划于今年内在霹雳州举办100项旅游活动，包括与厨师等各方面合作来推广怡保美食等。

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出席者包括霹雳旅游机构首席执行员祖莱达、Loka Travel有限公司社区经理陆慧淇、霹雳旅游局执行员诺法哈娜、诺哈斯妮。