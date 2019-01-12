沈志勤促大臣打造金马仑品牌·速解决农耕地契问题 农业及农基工业部副部长沈志勤指出，金马仑土地问题困扰了当地农民30年至40年之久，却一直没有获得彭亨州政府解决，该部敦促彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯应立即解决金马仑的农地地契问题，以便打造“金马仑”品牌，提升金马仑农作物在国际上的地位。

沈志勤（右三）和出席“良好农业规范认证”说明会的农民展示MyGAP认证贴纸。（图：星洲日报）

（金马仑11日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤指出，金马仑土地问题困扰了当地农民30年至40年之久，却一直没有获得彭亨州政府解决，该部敦促彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯应立即解决金马仑的农地地契问题，以便打造“金马仑”品牌，提升金马仑农作物在国际上的地位。

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他说，旺罗斯作为金马仑国席下的日赖州议员，同时获得农民投票支持而中选，理应深知金马仑存在非法地契和延长临时地契等问题，对方应行使彭亨州土地事务委员会主席的职权，协助解决上述问题。

他今午到金马仑马来西亚农业与发展研究院（MARDI）出席“良好农业规范认证”（MyGAP）说明会闭幕典礼，在新闻发布会上这么指出。

他指出，这次到来金马仑出席活动并非因金马仑国席补选，因为他去年8月已来这里一次和当地的农民及非政府组织会面，并商讨了金马仑未来的宏愿和方向是要打造“金马仑”

品牌农作物一事，当时已成立了一个小组来着手处理，官员也会每两个月和农民组织开会，这次他也应邀出席该小组的会议。

“金马仑的农作物享誉国际，蔬果输出至新加坡、印尼和菲律宾等国，花卉则出口至日本及欧洲等，是我国重要的农产地，只是部份农民在使用农药方面最近受到了一些挑战，遭新加坡等国截堵，而经过去年8月的会面后，我们已有了重塑金马仑品牌的宏愿。”

促农民注册MyGAP认证

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他说，希望在未来5年或更短的时间内，所有出口的金马仑农作物一旦打上“金马仑”品牌，都会被认证为高品质、安全食用和环境友善，同时可卖出更好价格，所以目前该部促请金马仑农民注册MyGAP认证，但其中一个批准MyGAP的条件就涉及土地地契。

目前，金马仑已注册MyGAP认证的农民占了约30%，远远不达目标，还有许多小园主还未注册，他希望在3年内注册率可超过50%，未来该部门也将举办更多MyGAP训练课程。

派5官员赴金马仑助提升产量

沈志勤也为金马仑农民捎来好消息，即MARDI将委派5名研究官员到金马仑协助提升金马仑农民的产量与素质，包括研究更适合高原种植，更高品质及耐病的农作物种子、研究土崩破坏农作物事宜、协助减少使用农药以打造良好农业规范，以及使用绿化高科技务农。

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他说，该部要鼓励更多年轻人回流投身农业，接手父母的农地，所以引入高科技及可环境永续性经营的高科技，提升产量及减少人力，如此就能获得高利润，以吸引年轻人回流接手。

另外，MARDI也会有官员协助农民解决农作物生命的问题，若有农作物生病，这些官员可着手研究，免费为农民诊症和寻找病因。

出席活动者包括丹那拉打州议员张玉刚。