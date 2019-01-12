礼品奖品丰厚多样化·松鹤之夜后日开放报名 一年的“松鹤之夜”孝亲敬老晚宴来了！有兴趣参与的老宝宝可在1月14日（星期一）前来报一度名。

国建专业数码摄影冲印当晚将赞助全体老宝宝大合照和每桌的全家幅照片，以送给出席家庭，推崇善孝为先的精神。（图：档案照）

（霹雳．怡保11日讯）一年的“松鹤之夜”孝亲敬老晚宴来了！有兴趣参与的老宝宝可在1月14日（星期一）前来报一度名。

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今年松鹤之夜每桌手礼礼品和幸运抽奖奖品继续丰厚多样化，幸运抽奖奖品总值高达约4万令吉，让出席的幸运家庭赢取，不要错过参与的机会。

由星洲日报和星洲电子报主办的“2019年松鹤之夜”孝亲敬老晚宴已迈向26个年头，今年继续获得商家热烈支持，共同弘扬中华文化最推崇的孝道，还有善孝为先的儒家思想，让参与的老宝宝与家人们可获得丰富礼品，若获得幸运之神眷顾，还可获得幸运奖品。

2月13日培南独中举行

这场晚宴将于农历正月初九，即2月13日（星期三）傍晚6时30分，在怡保培南独中冷气礼堂举行。

大会当晚特别准备多姿多彩和新春气氛浓厚的余兴节目，除了幸运大抽奖，还有精彩的歌舞表演、二十四节令鼓、华乐演奏及财神爷派红包等，以发扬佳节陪同长辈尽孝道的价值观，度过一个难忘的春节夜晚。

每桌收费688令吉

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有意携带家中老宝宝出席松鹤之夜者，可于1月14日（星期一）早上9时，亲自前来星洲日报怡保办事处报名。

今年松鹤之夜每桌收费688令吉，每桌10人。

报名参与松鹤之夜者家中必须有一名年届70岁或以上的长者，出世年份以1949年为准，参与的长者须身体安康及与至亲同住，当晚长者也须在家庭成员陪同下一起出席，以达到松鹤之夜孝亲敬老的意义。

本报只接受至亲亲临星洲日报怡保办事处进行报名，由于席位有限，不接受电话报名、订位、留桌或通过他人代报名，报名先到先得至额满为止，以让松鹤之夜成为一项散发爱心的温馨家庭聚会。

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长者不必亲自前来报名，惟长者的家属需携带长者的大马卡影印本来报名，报名只限现金或支票付款。

任何询问可联络林小姐，电话：016-5558448。