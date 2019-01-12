礼品奖品丰厚多样化·松鹤之夜后日开放报名
礼品奖品丰厚多样化·松鹤之夜后日开放报名
（霹雳．怡保11日讯）一年的“松鹤之夜”孝亲敬老晚宴来了！有兴趣参与的老宝宝可在1月14日（星期一）前来报一度名。
今年松鹤之夜每桌手礼礼品和幸运抽奖奖品继续丰厚多样化，幸运抽奖奖品总值高达约4万令吉，让出席的幸运家庭赢取，不要错过参与的机会。
由星洲日报和星洲电子报主办的“2019年松鹤之夜”孝亲敬老晚宴已迈向26个年头，今年继续获得商家热烈支持，共同弘扬中华文化最推崇的孝道，还有善孝为先的儒家思想，让参与的老宝宝与家人们可获得丰富礼品，若获得幸运之神眷顾，还可获得幸运奖品。
2月13日培南独中举行
这场晚宴将于农历正月初九，即2月13日（星期三）傍晚6时30分，在怡保培南独中冷气礼堂举行。
大会当晚特别准备多姿多彩和新春气氛浓厚的余兴节目，除了幸运大抽奖，还有精彩的歌舞表演、二十四节令鼓、华乐演奏及财神爷派红包等，以发扬佳节陪同长辈尽孝道的价值观，度过一个难忘的春节夜晚。
每桌收费688令吉
有意携带家中老宝宝出席松鹤之夜者，可于1月14日（星期一）早上9时，亲自前来星洲日报怡保办事处报名。
今年松鹤之夜每桌收费688令吉，每桌10人。
报名参与松鹤之夜者家中必须有一名年届70岁或以上的长者，出世年份以1949年为准，参与的长者须身体安康及与至亲同住，当晚长者也须在家庭成员陪同下一起出席，以达到松鹤之夜孝亲敬老的意义。
本报只接受至亲亲临星洲日报怡保办事处进行报名，由于席位有限，不接受电话报名、订位、留桌或通过他人代报名，报名先到先得至额满为止，以让松鹤之夜成为一项散发爱心的温馨家庭聚会。
长者不必亲自前来报名，惟长者的家属需携带长者的大马卡影印本来报名，报名只限现金或支票付款。
任何询问可联络林小姐，电话：016-5558448。
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