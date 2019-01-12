东盟IN大奖盛典 颁发奖项给48名获奖者 东盟IN大奖由马来西亚全球总商会主办，并由Emage Academy Sdn Bhd协办。这奖项旨在表扬亚洲各地中小企业家的贡献。

（吉隆坡讯）东盟IN大奖盛典（ASEAN IN AWARD 2018/19）于日前在吉隆坡成功酒店举行，共有48名个人和企业获奖。

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东盟IN大奖由马来西亚全球总商会主办，并由Emage Academy Sdn Bhd协办。这奖项旨在表扬亚洲各地中小企业家的贡献。

本年度的东盟IN大奖一共有48名获奖者，现场颁发的4组奖项分别是： TOP ASEAN IN贡献大奖、TOP ASEAN IN企业大奖、TOP ASEAN IN企业家大奖、TOP ASEAN IN个人魅力大奖。

当中“TOP ASEAN IN 贡献大奖”获得大会的高度认可，这组奖项的其中一名获奖者为Emage Academy私人有限公司的创办人庄妮蕓（Evelyn Ch'ng）。她耕耘了13年，多年来培训了众多企业家并协助他们建立自己的个人品牌。

另一名“TOP ASEAN IN 贡献大奖”（时尚产业贡献奖）的得奖者是宗柏伸（Eric Choong）。他是马来西亚知名服装设计师，目前在学院担任时装教授。

北京神飞航天应用技术研究院（国际事业部）总执行长拿督张孟晋也荣获“TOP ASEAN IN 贡献大奖”。

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ASEAN IN Award 2018/19 部分获奖人

七家获得“TOP ASEAN IN企业大奖” 的企业是业界的领航者。它们在各自的领域拥有卓越的表现。这七家企业包括Angel Printing House、 April Twenty Two Sdn Bhd、 Fujim Digital Sdn Bhd、 One Smart Star Malaysia Sdn Bhd、 Rina Properties Asia Sdn Bhd、 Thirtyseven Celsius Education Sdn Bhd 以及Unity Stainless Steel Industry Co.。

此外，“TOP ASEAN IN企业家大奖” 组别其中一名获奖者是来自医美界的Dr Liew Hui Shi，另一名得奖者则是Janson Group与The Giving Bank Foundation的创办人 Dr Janson Ang。

“TOP ASEAN IN个人魅力大奖”共有22名获奖者，当中的7名新加坡得奖者包括年轻艺人Arthur Choo以及Jason Sim。获得人道大奖的Gladis Araujo来自墨西哥，如今在马来西亚发展。明星化妆师Shan Shan以及主持人Julianne Tan亦获得此次的魅力大奖。

马来西亚全球总商会主席拿督斯里王荿达博士说：“东盟IN大奖在本年度获得各领域，包括医美、培训、活动策划、摄影、豪华饮品企业家的踊跃支持，我们倍感荣幸。”

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这次的“东盟IN大奖”颁奖典礼获得超过300名出席者力挺支持，当中包括各大企业界人士、政界官员以及各领域名人。出席者包括马来西亚上议院副议长拿督斯里阿都哈林、登嘉楼州政府经济顾问丹斯里阿都卡立、西苏门答腊省州长拿督斯里依尔旺教授。

欲知更多详情，请浏览：（脸书） www.facebook.com/AseanInAward

获奖者感言

ESMOD KUALA LUMPUR时装教授宗柏伸

ESMOD KUALA LUMPUR时装教授宗柏伸（Eric Choong）

荣获Iconic Fashion Industry Contribution Award

宗柏伸（55岁），在服装设计尤其是婚纱设计有大约30年经验。他说，在服装设计领域30年，目前是把知识、手艺传承给年轻一代以及回馈社会的时候。

他说，作为一名服装设计师，需要具备热诚的心，并且要能够坚持守着自己的岗位，永不放弃。

他说：“每一位顾客的品味都不一样，服装设计师需要凭自己的天赋、直觉去了解客户的需要，也要能够掌握当今世界潮流的趋势。”

宗柏伸目前在学院执教，近几年也热衷于推广马来西亚峇迪图案服装。

APRIL 22创办人伍依婷

APRIL 22

荣获Best Skincare Brand of the Year Award

APRIL 22创办人伍依婷指出，好的品牌、好的产品源自“人”的因素。该公司一直坚守初心，致力于实现解决护肤难题，并本着“以人为本”的信念，做好服务工作，才能脱颖而出。

她表示，成功的秘诀在于“做你热爱的事，热爱你所做的事。”

她说，展望未来，该公司继续全力以赴，注重产品研发，努力倾听每一个代理的细节要求，为代理提供诚信可靠的共赢方案以及实施方式，巩固APRIL 22，致力打造”品牌微商“。

幸福地产董事经理杨思益

幸福地产（Rina Properties）

荣获Leading Real Estate Agency Award

幸福地产董事经理杨思益表示，此次夺得优秀房地产代理公司奖，主要在于公司成员的不断努力，以及在完整培训系统下栽培出有诚信、可靠的产业经纪。

他说，有意在产业买卖领域发展的人，都必须通过公司的考核制度，才能够成为合格的产业经纪。他说，幸福地产强调“家”的文化，因此有“进入幸福门，就是一家人”的口号。公司成员之间互相鼓励、学习和成长。

“我们坚持专业的培训，让每一个产业经纪都有专业的素养。”

心声代私人有限公司董事李秀宗

心声代（Thirtyseven Celsius Education私人有限公司）创办人李秀宗（Lee Siu Chong）

荣获Excellence Educational Award

李秀宗（33岁）创办的心声代，夺得杰出教育企业大奖。该公司提供中文线上教育以及互联网课程的培训。

他说，心声代成立于2016年，透过线上教育课程，让马来西亚数以百万人可以看到该公司推出的个人成长课程。该公司在过去9个月免费培训了逾4000名学员。

“这是一个互联网时代和教育的结合，属于新的产业。我们是第一家中文线上培训课程的提供者，未来将会把相关课程推广到东南亚地区，特别是有华人的地方。”

Unity Stainless Steel Industry Co.董事何康平以及何康安

Unity Stainless Steel Industry Co.

荣获Leading Stainless Steel Kitchen Equipment Manufacturer Award

Unity Stainless Steel Industry Co.董事何康平（50岁）以及何康安（46岁）指出，此次荣获企业组不锈钢厨房设备领先制造商奖，在于公司研发团队的不断创新、改革。他说，公司成员每一年都到外国考察，透过技术转移制造出新产品。

该公司成立于2003年，销售目标与市场广泛，举凡餐饮业、制造业、医院、烹饪、烘焙学院等都可以成为客户群。

何康平表示，未来将开拓网上业务，把产品推销到东盟市场。