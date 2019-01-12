农民：强制缴社险欠合理．外劳新政策压弯腰 人力资源部从今年1月1日起强制雇主替外劳缴纳社会保险政策不U转，引起农民大力反弹，其中，武吉甘蜜新港19支菜园种植区菜农更批评政府宣布的种种新政策不但加重业者的负担，也毫无保障，一旦仓促落实，将是压死农业领域的最后一根稻草！

武吉甘蜜新港19支菜园种植区占地600英亩，是柔北最大的叶菜种植地。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡11日讯）人力资源部从今年1月1日起强制雇主替外劳缴纳社会保险政策不U转，引起农民大力反弹，其中，武吉甘蜜新港19支菜园种植区菜农更批评政府宣布的种种新政策不但加重业者的负担，也毫无保障，一旦仓促落实，将是压死农业领域的最后一根稻草！

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星洲日报《大柔佛》社区报得知，占地600多英亩的武 吉甘蜜新港19支菜园种植区，目前是柔北最大的叶菜种植地，随着政府宣布今年起严厉取缔不缴外劳社险的雇主，已令该菜园区的农民首当其冲受影响。

根据人力资源部长古拉日前宣布，若雇主不愿为外劳 注册社险，当局可向雇主开出高达4000令吉的罚单；雇主若 仍然执意违例，可于1969年雇员社会安全法令第（4）条文 下，被罚款高达1万令吉，或监禁高达两年或两者兼施。

雇主早前已替外劳缴付住院保险和意外保险，业者形容已有足够保障。（图：星洲日报）

菜农：严重打击农业

受访的菜农向星洲日报《大柔佛》社区记者申诉，目 前农民雇用的外劳已享有两份保险，即住院保险和意外保 险保障，政府强制实行替外劳缴纳社险的政策，显然是多 此一举。

此外，他们表示，除了缴交外劳社险政策，人力资 源部提出多项“不符实际”的建议，包括扣除外劳基薪的 20%，以助减少外劳逃跑事件发生，以及规定外劳须住在合 法地契和入住证的宿舍政策，已严重打击整个农业，而有关不利政策分分钟将会拖垮该领域，令国家经济和农民蒙受巨大损失。

陈苏潮：细则不明朗无所适从

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马来西亚菜农总会会长陈苏潮 受访时说，农民早前已为外 劳缴付住院保险和意外保险，每人平均 费用为217令吉，随着政府强制规定雇 主替外劳缴纳社险及保留住院保险，雇 主必须缴付354令吉（以1500令吉基薪 计算），意味着业者无形中就得额外承 担上百令吉的开销。

他表示，政府宣布上述措施之前， 并没有向雇主们了解情况和聆听业者的 心声，加上一些细则尚不明朗化，也造 成农民们无所适从，可说是不合情理。

“外劳社险政策已成定局，如今让 农民们更为忧心的，是当局所建议的扣 除外劳20%基薪存入社险的政策，以及建议中的外劳宿舍问 题，这些政策一旦仓促落实，整个农业领域相信将会停顿及 拖垮。”

今年1月起强制执行的缴纳外劳社险政策，引起农业领域业者怨声载道。（图：星洲日报）

扣除基薪加剧外劳逃跑

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陈苏潮也是武吉甘蜜19支菜园区的农耕者之一，他说， 扣除外劳薪金政策不但将加剧外劳逃跑的现象，也造成更多 非法外劳问题产生，对雇主或外劳而言都毫无保障。

他指出，农业和园丘领域业者坚决反对扣除外劳20%基 薪政策，而该总会已经向人力资源部及农业部反映业者在各 项新政策下所面对的困境，希望当局能够正视。

提到外劳宿舍政策，他认为，只要雇主提供外劳安全 和基本设施完善的宿舍，并不成问题，毕竟若依照当局的规 定，农民必须花费数以万计令吉重建新的外劳宿舍，对他们 来说无疑是沉重的负担，不切实际。

“目前，全国农业领域尚缺乏约2万名外劳等待填补， 而根据政府的数据，合法的外劳则有15万人左右。”

邱志荣： 快举行交流对话会

武吉甘蜜19支菜园种植区菜农 邱志荣指出，由于政府未明 确列明外劳社险措施的内容，令农民 深感混淆，加上时限已到，大家都担 忧随时遭受取缔，因此希望当局能够 尽快与业者举行交流对话会，让农民 清楚了解新措施的运作，避免出现保 险重叠。

江泰溪：强制缴外劳社险欠合理

菜农江泰溪 认为， 强制缴付外劳社险 有欠合理，毕竟农 民之前已为外劳购 买足够的保险，加 上大部份的菜农不 谙电脑上网办理缴 交社险手续，对农 民来说是非常棘手 的事，只能感到无 奈。

黄为启：手续繁杂劳民伤财

菜农黄为启则质问，农 业领域申请外劳的手 续繁杂，从申请、批文到雇用 到外劳务农，就要耗时将近一 年时间，如今当局又建议落实 扣除外劳20%基薪政策，一旦 落实，相信将会加剧外劳逃跑 现象，到时农民要向谁找工人替代呢，这简直是劳民伤财？