大马三星电子E house Group·赞助松鹤2万奖品 大马三星电子（Samsung Electronics）与E house Group联手赞助“2019年松鹤之夜”孝亲敬老晚宴的幸运抽奖礼物，把总值2万令吉最新款三星电视机送给参与的幸运家庭。

三星电子与E house Group携手赞助“2019年松鹤之夜”孝亲敬老晚宴的幸运抽奖礼物，把总值2万令吉最新款三星电视机送给参与的幸运家庭。左起是冯溍敏、涂宗明、赖国荣、涂淙发，右起为黄绍铭、陈伟泉、陈家辉和陈建财。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）大马三星电子（Samsung Electronics）与E house Group联手赞助“2019年松鹤之夜”孝亲敬老晚宴的幸运抽奖礼物，把总值2万令吉最新款三星电视机送给参与的幸运家庭。

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连续3年赞助松鹤之夜幸运抽奖礼物的三星电子，今年与E house Group首度携手为出席者带来更丰富的幸运抽奖礼物，包括65吋、55吋、49吋超高清4K电视机、40吋和32吋高清电视机。

其中65吋超高清4K电视机售价约6000令吉，是当晚幸运抽奖的大奖之一。

三星电视机无论是品质和画面素质一向有口皆碑，这次赞助的电视机款式更是目前市面上最新颖和最热的产品，幸运抽中者将可在新的一年里面与家人同乐。

陈家辉：三星年年加码赞助

三星电子与E house Group代表日前把赞助的幸运抽奖奖品移交给星洲日报，出席者有星洲日报霹雳区高级经理黄绍铭、霹雳州业务促进部副经理冯溍敏、三星电子副经理陈家辉、E house Group董事陈建财、涂淙发、涂宗明、赖国荣和陈伟泉。

陈家辉指出，三星电子认同松鹤之夜的举办宗旨，以宣扬孝道和发扬善孝为先的精神，因而连续3年赞助三星电子产品，而且年年“加码”，寓意一年比一年好。

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家庭电器零售批发商E house Group在过去25年来，把最实惠和新科技的电子电器产品销售给各个家庭，以增添生活乐趣和便利。（图：星洲日报）

陈建财：全力支持松鹤之夜

E house Group董事陈建财说，该集团秉承“取之社会，用之社会”的理念，同时弘扬孝义精神，因而全力支持松鹤之夜的活动，与三星电子联手赞助顶尖高科技的电视机产品作为幸运抽奖用途。

他说，新年象征团圆，当大家相聚在一起时，也会坐在一起观看电视节目感受新年气氛。

E house Group是家庭电器零售批发商，25年来在怡保区和安顺设立5间电器商店，以销售实惠和最新科技电子电器产品给各个家庭为目标。

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陈建财透露，E house Group为顾客们提供优秀的服务，同时重视售后服务，顾客在该集团买下任何电子电器产品后都可以放心。