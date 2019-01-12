电话诈骗案·教师成最大目标 太平警区主任莫哈末泰益针对电话诈骗案件的频频发生指出，根据警方的诈骗数据显示，最多坠入诈骗陷阱者是教师，教师俨然也已成为诈骗电话集团最大的目标。

（霹雳．太平11日讯）太平警区主任莫哈末泰益针对电话诈骗案件的频频发生指出，根据警方的诈骗数据显示，最多坠入诈骗陷阱者是教师，教师俨然也已成为诈骗电话集团最大的目标。

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他指出，为了避免教师继续上当受骗，太平警方在今年内将与教育部配合主办多场讲座会，让教师对诈骗集团提高警惕。

“去年，到警局投报遭骗的教师人数提高，因此警方必须在这方面作出努力，以遏止教师成为受害的高风险群组。”

他说，在受骗单一个案中，有的教师被骗数千令吉，有者被骗20余至30万令吉不等。

揭骗案伎俩仍难阻案件发生莫哈末泰益指出，在分析及综合所有骗案后，教师会轻易上当被骗的主因，是因为身为公务员的教师最担心惹上官司及被列入犯罪黑名单，担心会丢掉了饭碗。

他说，电话诈骗集团诈财手段相当高明与专业，别说是一般普通人，就连教师，医生等都无法幸免。

他指出，普遍上当的教师大都是被指身份证遭人盗用，并欠下大笔钱财，同时也会被控上法庭。

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“由于教师担心被控上庭，因此会依据指示把钱汇到对方指定的户头。”

莫哈末泰益表示，尽管电话诈骗案件屡屡发生，警方也高调宣传，透过新闻及社交媒体揭露骗案技俩，但还是没有办法有效遏止这类案件的发生。

他说，由于本区域有许多教师上当，因此警方必需采取适当的对应方案。

无论如何，他吁请民众勿轻信这类诈骗电话，一旦接到类似电话，可向警局寻求援助。