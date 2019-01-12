求购柔苏丹第一代SAGA·商人出价500万 近日社交媒体流传，一名商人出价500万令吉有意购买柔佛苏丹依布拉欣陛下的第一代国产车普腾赛佳，以及其“Proton1”车牌！

（吉隆坡12日讯）近日社交媒体流传，一名商人出价500万令吉有意购买柔佛苏丹依布拉欣陛下的第一代国产车普腾赛佳，以及其“Proton1”车牌！

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日前，首相敦马哈迪前往新山武吉士林王宫觐见柔佛苏丹依布拉欣。同日，依布拉欣陛下亲自驾驶第一代国产车普腾赛佳，载送敦马前往士乃机场。

敦马形容，这当年约1万7000令吉的国产车手排档轿车，是当年他在吉隆坡赠送给苏丹陛下父王已故苏丹依斯干达的礼物。

商人拿督斯里再依纳阿比丁在脸书写下，倘若该车被拍卖，有位百万富翁有意收购这辆第一代普腾赛佳。

然而，再依纳始终不愿透露提出收购意愿的商人究竟是谁。

他表示，这辆赛佳不仅仅是第一代国产车，更是因为车子的主人和曾经使用过该车的人，使得该车更具历史价值。

“Proton1曾经被已故苏丹依斯干达和现任柔佛苏丹依布拉欣，两位苏丹驾驶，而且还被第4和第7任首相敦马哈迪乘坐。”

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“因此，出价500万令吉是应当的。”

而这辆第一代国产车蓝色赛佳“Proton1”在首相觐见苏丹后亮相，更是成为近期的热门话题。