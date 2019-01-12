配合古迹艺术廊开幕·旧街场17至20日封路 霹雳州政府将联合古迹艺术廊（22Hale StreetHeritage Gallery）于1月19日（星期六）和20日（星期日）在怡保旧街场举行古迹艺术廊开幕及异同创艺霹雳（SAMA-SAMA PoP）活动，配合这两项活动而将于1月17至20日，在怡保旧街场部份路段进行封路，希望民众注意！





霹雳州政府将联合古迹艺术廊于1月19日和20日在怡保旧街场举行古迹艺术廊开幕及异同创艺霹雳（SAMA-SAMA PoP）活动，左一起是祖莱达、陈家兴；右一起是诺法哈娜、陈永健和林怡稳。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）霹雳州政府将联合古迹艺术廊（22Hale StreetHeritage Gallery）于1月19日（星期六）和20日（星期日）在怡保旧街场举行古迹艺术廊开幕及异同创艺霹雳（SAMA-SAMA PoP）活动，配合这两项活动而将于1月17至20日，在怡保旧街场部份路段进行封路，希望民众注意！

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掌管霹雳州旅游、文化及艺术事务行政议员陈家兴今日在新闻发布会上指出，从1月17日至20日，封路地点涉及旧街场锡米街（Jalan Bandar Timah）财兴大厦至南方饼家。1月20日封路地点涉及锡苗街Jalan Bijih Timah（古迹艺术廊与STG餐厅旁边）、邦里玛路（Plan B至何人可博物馆）、锡苗街（何人可至Sinhalese Bar）、玛吉街（Sinhalese Bar至南方饼家）、敦善班丹路（CIMB银行至马来亚银行Trust）。

他表示，到来参与上述活动的民众们，可以把汽车停放在6个地点，即怡保大草场附近、马电讯公司、州清真寺、怡保火车站以及DR公园。同时，他们也可以选择骑脚车到旧街场或者搭乘GRAB到旧街场古迹艺术廊。

他说，州政府此次与G R A B合作，在1月19和20日两天，首1000趟载送民众到古迹艺术廊的来回行程享有优惠，只要输入优惠优惠码“GRABHALESTREET”，便可享有每趟行程5令吉折扣的优惠。

他表示，警方、怡保市政厅和警卫团会派员到现场维持交通秩序。

陈家兴指出，位于怡保旧街场敦善班丹街的古迹艺术廊，将在1月20日（星期日）上午11时，由霹雳州苏丹纳兹林沙殿下主持开幕礼。

他说，同时也会于1月19日和20日在旧街场敦善班丹街与锡米街一带（古迹艺术廊和STG餐厅前面），举行一项涵盖市集、分享会、工作坊、表演、霹雳旅游吉祥物、1月19日的卡峇雅比赛等元素的异同创艺霹雳（SAMA-SAMA PoP）活动。古迹艺术廊（22Hale Street HeritageGallery）负责人林怡稳表示感到荣幸能邀请到霹雳州苏丹殿下出席开幕礼，并希望大家可以给予该艺术廊在推动怡保古迹方面给予大力支持。

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出席者包括霹雳旅游机构首席执行员祖莱达等。Ho Yan Ho何人可博物馆。