邓翠玲·备战 选举法庭月前宣判彭亨州金马仑高原国会选区将迎来补选，提名日落在本月12日，投票日则在本月26日，竞选期共14天。

选举法庭月前宣判彭亨州金马仑高原国会选区将迎来补选，提名日落在本月12日，投票日则在本月26日，竞选期共14天。

广告

这意味着除了国内政治领袖将全面开打，无论是执政党或是反对党，甚至是其他独立政党都将迎来一场“龙争虎斗”之外，负责补选的媒体记者也必须做好心理准备随时应战，“战斗”的画面绝不会比政治人物来得逊色。

回顾选举法庭宣布这项消息的时候，媒体记者可谓比政治领袖更为紧张，心里那种小鹿乱撞的感觉，可不是普通言语就能形容，因为大家都会在内心默默地祈祷着：“千万别啊！”。虽然心里是这么想，但事实终究是事实，大家都得接受。

虽然金马仑属于彭亨州的管辖范围，但基于怡保往返金马仑相对从彭亨州过去较靠近，所以霹雳州的记者终不能“幸免”，必须常驻山上。

也许许多人心想：“补选而已嘛，有没有这么夸张？”

其实只有亲身经历过“战争”，才能体会到过程中那种打战才会出现的“夸张”。

犹记得2016年的江沙补选，那是我入行以来首次采访补选，同行和前辈都会跟我说，补选会比大选来得辛苦，因为全国人民都会把目光注视在进行补选的选区，就连许多政治“大头”都会陆续前来拜票，加上晚上一场接一场的政治讲座，所以记者在竞选期间每天都会早出晚归，过得格外“充实”。

广告

此外，为了抢先递给读者第一消息，无论是平面媒体或是网媒，记者之间也需“斗快”上短文、图片和视频，甚至还要现场做直播，总之大家都会忙得手忙脚乱就对了，因大家都深知若错过了抢先的机会，新闻的点击率就会随着减少。

最夸张的就是成绩出炉当天，各大媒体都会兵分几路守着候选人，无论是胜选或败选都会捉着他们发表几句，尤其是胜选的候选人，在现场可看见约百名记者、摄记及录影师围绕着他，场面非常地壮观。

不对！记者们可不是这样想呢，因为他们就如沙丁鱼般在拥挤的人群中被推来推去，在那种汗流浃背加上“缺氧”

的情况下，谁还会想到场面是否壮观。尽管如此，站在前线的记者依然尽忠职守，把第一消息传达给读者知道。

广告

致所有即将开战的媒体朋友，大家一起加油吧，祝愿我们都战胜归来！