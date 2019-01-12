为踢上主力加盟摩纳哥·法布雷卡斯与亨利续前缘 法甲球会摩纳哥宣布从英超豪门切尔西引进西班牙中场“小法”法布雷卡斯，双方签下一份3年半合同，直到2022年6月到期。

（法国．巴黎12日综合电）法甲球会摩纳哥宣布从英超豪门切尔西引进西班牙中场“小法”法布雷卡斯，双方签下一份3年半合同，直到2022年6月到期。

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本赛季，31岁的法布雷卡斯在切尔西彻底沦为替补，为了延续职业生涯不得不选择离开。加盟摩纳哥后，他将与该队主帅亨利兼前阿申纳队友再次合作。

小法对于自己能够效力摩纳哥感到兴奋，他说：“我非常高兴能加盟摩纳哥，这对我来说会是一个全新的舞台。这支球队的球员和教练都很年轻，但他们都拥有出色的品质。”

这位前西班牙国脚已经迫不及待上场比赛，“我来到这里就是为了帮助球队，我对这个新起点充满期待，我们在周末对马赛有一场硬仗要踢，我非常兴奋。”

料本周末立即上演首秀

估计，小法很快就会在明日上演加盟摩纳哥的首秀。

而这是法布雷卡斯第2次告别（曾在2003年至2011年效力阿申纳）英格兰足坛，在效力阿申纳长达8年后，他在2011/12赛季转投西甲霸主巴塞罗那，之后在2014年回归英超，但却是加盟枪手敌对切尔西，并随队赢得2次英超、1次英足总杯和1次英联赛杯冠军。