丹百神嘉年华别开生面．29神明金身齐聚一堂 “吉兰丹百神嘉年华会”隆重又轰动！

29间宫庙的29座金身安放在同一个神台上，别开生面。（图：星洲日报）

（吉兰丹．巴西马11日讯） “吉兰丹百神嘉年华会”隆重又轰动！

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来自吉兰丹州和登 州日底的29间庙宇、神 坛和会内今天罕见地请 出各庙神明金身，齐聚 巴西马县巴西巴力帝君 庙，并将29座金身安放 在同一个神台上，极为 殊胜。

这也是丹州有史以 来第一次举办如此特别 的道教盛会！

请神明金身来盖印，以加持大会特制的令旗。（图：星洲日报）

上午8时，各庙宇的队伍 陆续到场集合，有者 手捧金身，有者则把金身安置在 神轿上而来。其中，甘榜玛哒艾 耶庆天宫朱府王爷，则是乘船渡 江，从巴西巴力对面河岸涉水抵 步。

上午9时半，一系列仪式正 式启动，筹委会祭祀组主持敬拜 仪式，恭迎神明入庙，由醒狮队 引路。一行人先跨过火堆，即 由金纸和银纸搭建的9座“金银 山”并洒盐米。前往大礼堂的途 中，有巴西巴力培华华小二十四 节令鼓队迎宾、当地女孩沿路洒 花、泰国传统乐队引路，一直到 所有宫庙及会内代表，请神明金 身安奉在神座上。

接着，全体理事和团体代表 向众神明敬礼，由祭祀组宣读祭 文，带领众善信行奉香礼：奉香 礼完毕，则进行本土传统敬奉众 神明的大礼，有奉汤圆、奉茶、 奉酒。

然后是请神明金身来盖印， 以加持大会特制的令旗。

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各庙宇的队伍陆续到场集合，各庙神明第一次会面。（图：星洲日报）

许文兴： 涉庞大人力物力财力

筹委会主席许文兴指出，这 项看似不可能的任务，在获得众 人的合作及大力支持下，终于顺 利完成。他感谢所有协助筹备工 作的各宫庙理事及善信，因为这 是一项涉及庞大人力物力财力的 活动。

今天，出席者尚有筹委会秘 兼策划人书丁强伦、吉兰丹海洋 体育会主席黄国春、吉兰丹中华 大会堂会长拿督黄保俊、吉兰丹 福建会馆会长黄博谆、吉兰丹华 人义山联合会主席叶子梁等人。 吉兰丹华人历文及文化协会会 长黄崇锐则受邀成为大会长老之 一。

来自彭亨州民主行动党的美 律区州议员李政贤代表财政部长 林冠英为这项嘉年华会主持开幕 礼；士满慕区州议员即公正党总 财政李健聪也是特别嘉宾，成为 大会闭幕人。

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百神嘉年华会前一晚的“净油”仪式，你看到什么了吗？（图：星洲日报）

全国独中拨款今发放．李政贤：证明新政府支持华教

李政贤表示，希望联盟政府第一次 的财政预算案宣布制度化独中拨 款1200万令吉，以及600万令吉给三所民办 大学，并在今天发放给全国的独中。

他说，希盟政府首创先河发放拨款给 独中证明了新政府对华文教育的支持，过 去政府不曾制度化拨款给独中，而把承担 独中的责任交给华社，而如今在新政府领 导下，扛起这个责任，减轻独中的负担。

他也说，我国是个多元种族、多元 宗教的国家，宪法赋予人民信奉宗教的自 由，而过去各族也互相尊重、互相体谅而 造就了今天各族间的和谐共处。

这个国家的和谐社会不容一些极端主 义分子破坏，因此他感谢大家珍惜社会间 的和谐气氛，让国家更加繁荣进步。

在会上，他也代表林冠英宣布拨款 5000令吉给吉兰丹百神嘉年华会。

李健聪：丹多元民族文化宗教和谐

李健聪则 指出， 吉兰丹拥有非常 特殊的文化和团 结精神，也因此 造就了百神嘉年 华会这难得的盛 会。

他说，吉 兰丹多元民族、 文化和宗教的和 谐，值得大家学 习。他希望丹州 人民继续维持这 样的团结精神和 互相尊重。

他也同时宣 布拨款2000令吉 给大会。