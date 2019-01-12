西甲·皇马遇强敌取胜不易·巴塞欲延续联赛勇态 西甲第19轮明日将进行4场赛事，当中领头羊巴塞罗那将坐镇主场迎战艾巴，主队将放眼延续联赛5连胜的勇态，并拨开周中杯赛的败仗阴影，向卫冕之路继续迈进。

已连续4场联赛皆有破门，并砍获7进球4助攻的梅西，将成欲重返胜轨的巴塞一大关键人物。（图：法新社）

（巴塞罗那12日综合电）西甲第19轮明日将进行4场赛事，当中领头羊巴塞罗那将坐镇主场迎战艾巴，主队将放眼延续联赛5连胜的勇态，并拨开周中杯赛的败仗阴影，向卫冕之路继续迈进。

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艾巴非省油灯

巴塞周中以替补出战作客勒万特的西班牙杯的赛事，结果在遭主队以2比1击退，同时吞下2019年首败。回到西甲，主力将悉数回归且近5场联赛战无不胜的巴塞势必在主场把怨气一股脑发泄在艾巴身上，当中梅西已连续4场联赛皆有破门，共砍获7进球4助攻，状态正佳，将成欲重返胜轨的巴塞一大仰赖。

而艾巴这赛季至今虽仅位列第13名，但曾战胜皇马和现高居第4名的阿拉维斯，并逼和马体会，只不敌塞维利亚，对战排名前列球队颇有心得。艾巴近期陷入联赛5连和怪圈，不排除能以此势头从巴塞手中抢分。

维尼修斯再成皇马关键人物

而皇家马德里将作客挑战皇家贝迪斯，主队这赛季至今高居第6名，皇马欲延续周中杯赛大胜强势，取得2019年联赛首胜不易。

不过贝迪斯近3场各项赛事不胜，上一轮联赛还遭“吊车尾”球队韦斯卡狙击落败，近况有些萎靡。

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在大将贝尔、阿森西奥、克鲁斯、库尔图瓦等大将或因伤缺阵下，连续首发登场、并在周中杯赛砍获进球的18岁小将维尼修斯的表现将对已落后巴塞10分的皇马来说至关重要，另外新援迪亚斯也将上演联赛首秀。

皇马主帅索拉里日前表示，“维尼修斯正迈出一大步，他勇敢且散发着欢乐，其破坏防线的方式在至今球坛十分罕见。”

马体会期盼打开2019年的胜利之门

另一边厢，虽客队勒万特刚在周中杯赛打败巴塞，但毕竟后者仅派出替补出战，而马体会各项赛事已15场不败，实力也远胜勒万特，且还占据主场优势，即使2019年2战皆和，此番仍应能打开胜利之门。

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而联赛老3塞维利亚将作客出击刚逃出降级区的没落豪门比尔巴鄂，展开双方近期各项赛事的3连战中的第2场赛事，上周中杯赛才在对方主场以3比1肆虐，并刚迎来2名新援的塞维利亚将放眼全取3分，以免自夺冠行列中脱离，并力保欧冠席次。