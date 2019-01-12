胡喜明·旅途故事 31岁的他来自哈萨克斯坦（Kazakhstan），一个我未曾听闻的国家。

31岁的他来自哈萨克斯坦（Kazakhstan），一个我未曾听闻的国家。

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他长得高大厚实，体毛旺盛，双眼皮的眼睛说话时温暖明亮，英语说得极好听。他现在在中国哈尔滨附近的城市当一名英文老师。

我在泰国曼谷旅行时，某天傍晚在旅馆大厅遇见他，当时我正百无聊赖等朋友抵达与我会合。

刚安顿好的他来找我谈天，聊着聊着他说起了自己的人生，眼神温暖中这次带着哀愁。

他是一名同志，但是他的国家人民讨厌同志，以至于他从小到大都压抑自己，不敢表露出自己的倾向。

也因此，他过去29年一直把自己变成人们所期待的样子，把自己深深埋藏起来。

家人总希望他赶快成家，但他不只无法满足家人的期望，甚至连本身的性倾向也没办法向家人透露，这负担很重很重。

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直到最近几年，他才敢于做回自己，不过他感叹这已太迟，有些事情只能在青春正盛时去做，他已来不及。

或许长期压抑，相较于时下年轻无所顾忌的同志，他显得小心翼翼。曾在美国生活一阵子的他说，就算西方国家对于同志更宽容，但现实中其实还有不少人抗拒同志。

近几年他到过许多国家旅行，在旅途中认识了不少情投意合的同志，不过都是一段段无法结果的情感，纵使他投入感情经营，结局往往不尽人意。

在中国，他也有过一段深刻的爱情，但最终对方消失无踪，后来他才知道对方是一个有家庭的男子，消失是因为去了澳洲回到家人身边。

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这是8个月前的事，不告而别往往最能伤透一个人的心，他当然受到很大的伤害，但时光总能悄然无息的治愈一个人，现在他已经好多。

他会把自己的故事写成一首首sadsong，记录在一本黑色书皮的本子里，自弹吉他把这一首首伤心的歌唱出来，抒发悲伤的情绪。

那些他与情人的故事，还有好多细节，听他娓娓叙说，会让人感到心疼。

我希望你会找到一个能陪伴你一生的人，以后你不再写伤心的歌，换成写开心的歌。

我只能这样告诉他。然后把他的故事记录下来，祝福他。

注：根据BBC报道，泰国政府在去年12月25日批准《同性伴侣法》草案，若国会通过，将交由王室批准生效，泰国因此有望成为亚洲首个以法律保障同性婚姻的亚洲国家。