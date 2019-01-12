陈婉欣·小人物 “叮咚”，门铃响了，我抬头一看，一位中年男子在门外站着。

“叮咚”，门铃响了，我抬头一看，一位中年男子在门外站着。

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我按了左下角的按钮，门"哒哒"地跳起来。

“请问这里u beh train ticket?”

“有，请坐。”

“这是哇eh itinerary。哇唔哉，是借train，哇是借bus…”

“拍谢，我不太会福建话，可以说华语或英文？”

“哦，你不是槟城人？是哪里人？”

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“霹雳美罗，小地方啦。”

“哦，美罗出名那个云吞面和鸡仔饼，我知道啊。不是小地方啦。”

我心里暗暗高兴了一下。

在我成长的年代，美罗是一个默默无名的小地方，镇上没有戏院，也没有大型购物中心，就连快餐厅只有一家肯德基。

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小镇不大，上学补习逛街，全靠一辆脚车。炎热的下午，大伙儿最爱吃红豆冰夏威夷杂果冰，边吃边聊。没事做时，骑脚车追风最自在。家乡的日子单纯快乐，我从没想过外面的世界。

真正离开家乡，是在十八岁那年，我单独到怡保英校念中六。

人在异地，寄人篱下，我学会自立生活。从校外马拉松，课后补习班到摄影班，我结交了不少朋友，生活多姿多彩，学业也不敢怠慢。一年半的努力没有白费，凭着佳绩，顺利考上本地大学的翻译系。

大学毕业后，我茫然了。一直以来，我一心努力考进大学，从没想过自己的未来去向。面对五花八门的求职广告，我不知何去何从。

第一份工获友人介绍，进入跨国公司当研究员，工作薪金稳定，颇为理想。平平无奇的生活过了3年，我踏入校园当翻译员兼记者。翻译绞尽脑力，为了赶工，我头痛，肚子疼，闷闷不乐，却意外地发现记者的乐趣。

记者的旅途有惊无险，开启了我的胆量按钮。主任一道命令，就算再怕也要在疯狗症时期冒生命危险进风险区采访。雨季时，我冒着雨双膝在水中泡着走路;也试过烈日当空，陪居民走访被开发的红树林。最惊险的是，在半夜接到电话，立刻飞车去火灾现场。抵达现场，火已熄灭，得像个疯婆子似的和在场者寻求照片。印象较深刻的是，在法庭采访露天营案件，因拍嫌犯照片而被后者恐吓。有时为了拍嫌犯照片，需躲在墙角，以便现身时来得及拍照。说记者上山下海，绝不夸张。

见识了外面的世界，我开始认真思考自己的人生。从静态到动态职业，我决定以家庭为主而选择安定的旅游业。就这样，每天我都迎着笑容，接待各式各样的客人，展开了哭笑不得，啼笑皆非的日子。