“老公不是渣男” ．周励淇否认做小三 39岁周励淇（Niki）婚后首次出席活动，上月她突然在网上公开婚讯，闪嫁中国军部演员傅浤鸣（前名傅程鹏），被爆是小三，令她很不爽，重申自己不是小三。

（香港12日讯）39岁周励淇（Niki）婚后首次出席活动，上月她突然在网上公开婚讯，闪嫁中国军部演员傅浤鸣（前名傅程鹏），被爆是小三，令她很不爽，重申自己不是小三。

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据香港媒体报道，指男方在去年与妻子结束20年婚姻后，随后就被发现到港与周励淇约会，女方被指疑是小三。Niki呼冤称与老公拍拖至结婚只是一年内的事，所以她说：“肯定不是！”

她称外界很多猜测，多少令她有点不开心，但不能一一解释，总之不是就不是，老公有为她抱不平及想澄清，反而她叫老公不用那么劳气。提到老公被指“渣男”，她亦觉没需要平反，别人怎样讲及猜测，她控制不到，结婚是开心事，心情不会受影响。

周励淇表示不会在港摆酒，亦不透露婚礼在哪里举行。有猜测她急于结婚是奉子成婚？她说：“不是，你睇我今日个肚就知，何时有BB就不知。我想先享受二人世界，一步步来！”有指她快将40岁属高龄产妇？她明白生小朋友是有时间和年龄限制，但想给自己一年时间。会否雪卵？她说：“现在和一年后都没有分别，毋须雪卵，会调理身体。”