武拉必自愿消拯队·5月25联欢宴筹基金 武拉必自愿消防拯救队将于5月25日举办23周年纪念联欢宴暨筹募30万令吉经费，充添购消防大卡车及活动基金。

武拉必自愿消拯队23周年暨筹款活动；前右三起胡明彬、王丽丽、李忠利（右六起）及陈焕维。（图：星洲日报）

（大山脚11日讯）武拉必自愿消防拯救队将于5月25日举办23周年纪念联欢宴暨筹募30万令吉经费，充添购消防大卡车及活动基金。

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该队主席陈焕维希望各界慷慨解囊，让计划顺利落实。

他说，该队由武拉必村前村长已故拿督陈金泉带领下于1996年8月12日成立。

“成立初期获得翁帝麟报效一辆小型货车改装成消防车，2001年大山脚慈联会捐献一辆日本进口的二手水槽消防车，2007年前主席翁协文争取下，槟州前行政议员刘一端协助取得政府消拯局赠送一辆小型消防车，所有装备都已陈旧。”

他说，该队队员接受正式训练，男女队员逾150人，经常支援其他地区的队伍求灾，并为社区解决民生问题如砍树、捉蛇、烧蜂窝、清洗沟渠和道路等。

王丽丽吁民支持

武拉必区州议员王丽丽呼吁民众支持该队，以早日添购一辆一万公升储水量的消防车为社区服务。

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大会主席拿督李忠利说，安费诺TCS有限公司通过企业社会责任给予支持，以一对一筹款额（最高10万令吉）捐献该队。李忠利也是安费诺TCS董事经理。

有意捐款者可联络李忠利（012-4778181）或陈焕维（012-4295265）。