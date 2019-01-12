杨顺兴：降落马路是常态·乘热气球上空安全 热气球在车来车往的路上降落是常态，即使如此，乘热气球上空是安全的。

杨顺兴（右）与依莎蒂澄清热气球降落马路事件。（图：星洲日报）

（槟城11日讯）热气球在车来车往的路上降落是常态，即使如此，乘热气球上空是安全的。

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负责州旅游事务的杨顺兴行政议员昨日与助理和记者乘热气球从爪夷草场升空，首次降陆时热气球落在草丛，乘客没出来，热气球再升空，第二次降落在路上，乘客才得以步出热气球舱。

杨顺兴与主办有关农历新年热气球嘉年华会的公司My Balloon Adventure董事依莎蒂今日召开新闻发布会澄清，其实昨日热气球试航降陆，一切按照标准作业程序进行，并没有产生安全状况。

热气球首次降落在草丛，人未出来再次升空，是因为飞行员在热气球落地之后发现，草丛的小路不适合运载热气球的车辆进入，故再次升空选择另一个适合降陆的地点，结果后来选择在马路上降落。

热气球可定点垂直降落

在降落马路前，飞行员先通过对讲机要求地上的工作人员，截停路上的车辆，确保热气球安全降陆。

热气球可以定点垂直降落，惟，飞行员不能主动控制热气球飘向左边还是右边，向左向右须视风向而定。

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依莎蒂说，在热气球盛行的欧美，热气球降落在马路是常态，这次热气球降落马路，不是首次，也不会是最后一次。