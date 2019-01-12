芙新收费制试跑结束漠视执法？多市民没付泊车费 芙蓉市议会新泊车收费制度一周试跑期已结束，意味市议会将展开严厉的执法，惟大部份市民仍不当一回事，继续“免费”泊车。

一些遵守规则的市民，在试跑期结束后，在车内放上固本，避免中罚单。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉11日讯）芙蓉市议会新泊车收费制度一周试跑期已结束，意味市议会将展开严厉的执法，惟大部份市民仍不当一回事，继续“免费”泊车。

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市议会今年初推出泊车收费新制度，为了让市 民有充足的时间适应，设下一周的试跑期，让市民 从1月2至8日期间，学习如何使用划票固本和手机 应用程式付费，如今，试跑期已截止，但效果却一 般。

《花城》社区报走访芙蓉市区了解试跑后的现 象，大部份市民都没有缴付泊车费，主要是因为未 见到市议会执法单位“严厉”执法，认为不到最后 一刻，都不需要缴付。

也有者指出，为了能省则省，在未接获罚单 前，都不会缴付泊车费。此外，经过了一周的试跑 期，仍有一些市民对2种泊车付费方法的使用不了 解，尤其是手机应用程式版本。

何永铧：发提醒信给违例车主

市面 上 也盛传，市议 会把试跑期延 长多一周，官 员会于15日起 真正执法，经 过本报向芙蓉 市议员何永铧 证实，市议会 并没有延长试 跑期，只是把落实新泊车制度的第二 周列为一个醒觉运动。

何永铧说，这段期间，官员虽 然不会开出罚单，但还是会发出提醒 信，给没有缴付泊车费的车主，除了 是提醒车主，也让车主习惯要缴付泊 车费。此外，市议会将于15日开始， 展开严厉的执法，市民必须留意。

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固本存货足够应付市场

至于有传固本货源不足，他则 说，目前没有接获类似消息，存货仍 足够应付市场，只是还未开放给代理 购买，据他所知，承包商会于16日开 始，让有意代理的商家购买，代理 者必须至少购买600本，同时可享有 10%折扣。

针对公市及附近的泊车收费制 度，他指出，公市的泊车费暂时豁 免，在临时摊位拆除前都不会收费， 豁免范围不包括公市旁的商店，如敦 伊斯迈医生路的商店、芙蓉阳光广场 （Medan Suria）商业区等。

为了方便顾客，林敬峰在商店外挂上固本广告，欢迎市民购买。（图：星洲日报）

私人停车场生意量如常

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虽然市议会开始征收泊车费，但却没有因此让私 人停车场的生意旺起来，反而业 者都认为，生意量一如往常。

位于芙蓉市区的2个私人停 车场收费负责人在受访时皆认 为，市议会重启泊车位收费制 度，或许会提高私人停车场的生 意，但他们不会因而涨价，毕竟 芙蓉的市场有限，必须配合市场 需求，只能保持原价。

他们也说，近来一个星期的 生意没有特别好，相信是因为市 议会的泊车收费制还处于试跑期 中，必须看接下来的市场如何。

有者则说，自从市议会让 市民“免费”泊车后，确实流失 了许多客源，但落实新制度后， 以前的常客陆续都回来私人停车 场。

市民陈美燕： 买了固本暂未缴费

市民 陈 美燕说，因 为工作的关 系，她每日 必须把车泊 在敦伊斯迈 医生路的商 店前，她也 听附近的商 家说，公市 旁的商店暂 时不需缴付泊车费，所以她暂时没 有缴付，虽然她已购买固本准备， 但目前没有看到官员前来开罚单， 所以不清楚到底要不要付费。

市民叶建宏： 未知哪区须付费

市民叶 建宏 说，他的商店 位于芙蓉阳光 广场商业区， 基本上，他 看到10辆车当 中，还是有数 辆车辆有放固本，因为很多 人都不了解， 这一区到底该不该付费，目前为止， 他没有付费也还未购买固本，除了因 市议会缴付亭经常大排长龙，有关单 位也还没开始严厉执法，所以暂时还 未缴付。

私人停车场负责人依兹万：暂无意调整价格

私人停车场负责人依兹万说，近来 的生意并没有更好，反而相比 以往来得更差，他相信是新制度还在试跑 中，市民看见没有严厉的执法，暂时选择 把车泊在停车场，而其停车场每日收费为6 令吉，据他所知，老板暂时无意调涨或调 低价格。

私人停车场负责人拉吉： 泊车费低廉

私人停车场负责人拉吉说，在这一 个星期以来，有常客陆续回来 的现象，毕竟私人停车场有人看管，也无 需担心到时要缴付，而且全天3令吉的收 费，比市议会的收费低廉，自不再能“免 费”泊车后，顾客都慢慢回来，虽然如 此，他没有调高收费的意愿，毕竟芙蓉的 收费不能太高，否则将引起反弹。

通达行文具贸易有限公司东主林敬峰： 600固本3天售罄

通达行文具贸易有限公司东主林敬峰说，他于1 月3日向承包商购买600本固本，售卖不到3天 已售罄，有的顾客一人购买50本，反应非常踊跃，令人 出乎意料。

他指出，许多前来购买固本的顾客，都是长期需要 使用，有的是买来给家人使用，有的则是长者不会使用 手机应用程式。

他补充，代卖主要是为了方便顾客，他目前是在商 店代卖固本，并非代理，由于市面上的固本不足，他目前的存货，只让顾客 每人购买一本固本，而他是在市议会缴付亭购得。