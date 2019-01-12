促首长考虑人民经济状况·槟马华反对涨水费
2019-01-12 12:35
促首长考虑人民经济状况·槟马华反对涨水费
槟州马华提交信函给槟州首席部长曹观友，反对槟州政府欲调涨水费的计划，希望曹观友在此事上优先考虑人民的经济状况。
（槟城11日讯）槟州马华提交信函给槟州首席部长曹观友，反对槟州政府欲调涨水费的计划，希望曹观友在此事上优先考虑人民的经济状况。
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3位马华槟州党部发言人黄德亮、关显业和孙振金，今早到光大州政府行政中心提交反对信，由首长办公室代表黄永济接领。
黄德亮说，尽管曹观友声称，槟州水费涨价后仍是全马最低，但此时不适合涨水费，也不合理。
指过去10年已涨了4次
“槟城过去10年在前任首长林冠英的领导下已涨了4次，今次调涨的幅度或超过20%，即使取消水源保护附加费也会带给人民经济压力。”
他说，根据媒体报道，国家银行属下的信贷咨询与财务管理机构的报告显示，10个大马人当中有3人必须借钱过日子，而槟州政府此时调涨水费只会加重人民的负担。
“涨水费过后带来的一连串效应，如饮料价格、与水有关的产品肯定提高，人民的消费会提高。人民的生活已经很苦了，曹观友，你的良心还在吗？”
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曹观友是在两日前指出，配合联邦政府水供重组计划，槟州政府计划调涨水费，但调涨幅度有待国家水务委员会批准后公布。同时，曹观友昨日也已否认“槟州政府过去10年调涨水费4次的说法”，因据他所记得，槟州这10年间仅调涨水费1次。
文章来源：星洲日报·2019.01.11
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