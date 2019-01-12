林瑞木：经济不景·槟应暂缓调涨水费 槟州马青团长林瑞木今日发表文告，抨击槟州政府不应在经济不景之际，宣布即将调涨水费，涨幅还可能超过20%。他认为州政府为体恤民苦，应该暂缓调涨水费，尤其在目前经济不景的时刻。

（槟城11日讯）槟州马青团长林瑞木今日发表文告，抨击槟州政府不应在经济不景之际，宣布即将调涨水费，涨幅还可能超过20%。他认为州政府为体恤民苦，应该暂缓调涨水费，尤其在目前经济不景的时刻。

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他质问，受去年下半年国内经济动荡冲击，今年的新年才刚开始就百物高涨，人民已被逼节省花费，如今还要面对这样的坏消息。

他认为，槟州希盟执政到现在，已经不只一次调涨水费，甚至每次变相调涨都以槟州水费是全马最便宜为理由，合理化原因。

林瑞木指出，随着各项成本随着年代增长，州政府要逐步涨水费，也要适可而止，更不应选在人们有经济负担的时候。

“槟州拥有丰富的天然资源，希盟也一直称赞我们是福利州。既然州政府有资源有财力，这一次应该暂缓水费的调涨，不应率先响应国家水务委员会的号召，迫不及待成为全马首个宣布要涨水费的州属。”

林瑞木认为，国阵执政槟州的年代，很少调涨水费，槟州才享有全马最便宜水费的福利，也让后来的希盟政府有多次调涨“空间”。