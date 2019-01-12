医药集团计划投资2亿．仁保觅地建私人医院 一家私人医药集团的代表，昨日来到仁保县，拟寻找一个地段作为兴建私人医院用途，并获得森州行政议员兼马口州议员张聒翔的迎接。

私人医药集团巡视马身工业区内的政府保留地段，聆听张聒翔（左二）的解说。（图：星洲日报）

（森美兰．马口11日讯）一家私人医药集团的代表，昨日来到仁保县，拟寻找一个地段作为兴建私人医院用途，并获得森州行政议员兼马口州议员张聒翔的迎接。

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张聒翔率领一行人到马身工业 区及马口万顺购物中心对面的政府保留地段，让他们实地了解有关地 段的情况。依据初步计划，有关集 团将会投资2亿令吉，以兴建一间 拥有150至200床位的私人医院。

张聒翔：欢迎投资带动发展

张聒翔过后告诉记者，目前 只是处于初步计划的阶段，无论如 何，森州政府非常欢迎任何企业到 仁保县进行投资，以带动东部经贸 发展。

他重申，如果有关集团真的相 中马口区，政府或许将会以租借地 段方式，给对方协助。

他也提及仁保县的优势，就是 仁保县与彭亨及柔佛毗邻，可以说 是森州东部大门，若是仁保有任何 发展，相信将可以带动周边地方的 经济发展。