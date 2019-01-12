出口转强．库存压力纾解．棕油价或上探2400 大马2018年12月原棕油库存再创新高，分析员相信随着1月出口转强，库存压力将获得纾解，短期原棕油价可能上探每公吨2300令吉至2400令吉。

（吉隆坡11日讯）大马2018年12月原棕油库存再创新高，分析员相信随着1月出口转强，库存压力将获得纾解，短期原棕油价可能上探每公吨2300令吉至2400令吉。

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大马去年12月原棕油库存按年增长18%至322万公吨的历史新高，比市场预期的314万公吨高出2.2%，主要受出口低迷，以及进口高于预期拖累。

联昌研究表示，受季节性因素影响，去年12月原棕油产量按月下跌2%至181万公吨，跌幅远较过去10个月的历史均值10.5%为低，归咎于沙巴地区产量增加。

同期出口因中国和印度需求强劲，按月增1%至138万公吨，但值得注意的是我国从印尼进口的原棕油依然居高不下，达到10万9000公吨。总结全年，原棕油出口年减0.4%至1650万公吨，而大马原棕油进口大增51%或28万5000公吨至84万2000公吨。

展望未来，肯纳格研究说，原棕油产量在去年10月见顶，并在随后2个月持续走跌，相信跌势将延续至未来2个月，产量可能跌至125万至130万公吨水平，方有望在3月出现增长。

“1月为传统产量淡季，过去5年平均按月跌幅为14.1%，我们相信今年也不会例外，产量可能萎缩14.2%至155万公吨。”

该行认为，随着农历新年逼近，中国对原棕油需求料持续殷切，加上欧盟出口有望走向复苏，以及印度可能增购，预期1月出口可能按月增长6.8%至148万公吨，连带拉低库存按月下滑4.9%至306万公吨。

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“我们预见在印度下调进口关税，以及中国重新购买美国大豆等短期利多下，今年首季原棕油价将走强至每公吨2300令吉至2400令吉，并可能在第二季库存进一步减少下冲上每公吨2500令吉至2600令吉高位。”

不过，考量到下半年产量可能进一步攀升，恐抑制原棕油涨势，肯纳格研究预见全年原棕油平均价为每公吨2400令吉，按年增加7%。

达证券也看好短期原棕油价，主要是投资者预期出口增加，以及产量和库存双双减少，推动原棕油价从去年11月的每公吨1717令吉低位反弹约19%。

“我们相信涨势也获印度从今年1月1日起削减东南亚原棕油和精炼原棕油产品进口税措施扶持。”

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气候因素主导产量

值得注意的是，达证券预见气候因素将是主导今年原棕油产量的关键，因美国国家海洋及大气总署（NOAA）预测厄尔尼诺（El-Nino）现象有90%将在短期内成形，异常气候更可能延续至今年冬季。

“当然，厄尔尼诺对原棕油价的实际影响仍取决于异常气候的强度，而现评断仍言之过早，我们维持2019年原棕油每公吨2400令吉平均价目标不变。”

整体来看，分析员虽看好短期原棕油价格前景，但种植公司2月财报季表现可能难看，恐抑制股价表现，因此纷纷维持“中和”评级不变