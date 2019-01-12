油价涨．日武士债券带动．马币续走高 受油价上涨和大马即将展发售日本武士债券（Samurai bond）的消息带动，周五马币兑美元汇率继续走高，并写下自去年3月以来最佳单周表现。

（吉隆坡11日讯）受油价上涨和大马即将展发售日本武士债券（Samurai bond）的消息带动，周五马币兑美元汇率继续走高，并写下自去年3月以来最佳单周表现。

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由于油价进入技术牛市，市场预期大马作为石油出口国，将可取得更多石油收入，有助纾解政府财政压力。

截至下午6时，马币兑美元报4.0940。

下一道水平为4.06

本周油价跃升7.3%，带动马币在本周结束时共升值0.98%。

澳纽银行驻新加坡研究主管吴坤（译音）表示，马币受惠于全球投资情绪改善，下一道水平为4.06。

“联储局升息步伐放慢，以及美中贸易关系有所改善，也带动亚洲货币攀升。若美国政府部份关闭开始冲击美元，将可激励亚币进一步走高。”

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最新公布的工业生产数据略胜预期，也有助扶持马币走势。

另一方面，《彭博社》报道，大马即将展开30年来首个武士债券发售行动，有望带动马币攀升。

最近印尼发售30亿美元债券，就成功带动印尼盾增长，因此马币也可能出现相似的走势。

大马发售武士债券，除了是要筹钱之外，也将可向债券投资者表明，大马的主权信用评级下调的威胁已经消退。在去年大选变天之后，大马信评可能下调的隐忧开始浮现。

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财政部长林冠英表示，如果原油价格保持在每桶50至70美元的范围内，大马的财政状况也将保持稳定，因为不需要重新调整财政预算。

过去两个月，大马政府从销售税中取得的收入超过预期。

同时，由于大马国家银行将保持利率不变，料可持续支撑马币汇率。