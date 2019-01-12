涉三地19破门行窃案·3匪居林落网 威中警方专案小组开年立功，昨日在居林逮捕3名疑在槟隆吉三地涉及至少19宗破门行窃案的匪徒。

聂罗斯（中）展示在两起行动中起获的气枪和贼赃，右起是潘国斯、哈查兹、祖基菲里（左起）和慕斯达法。（图：星洲日报）

（大山脚11日讯）威中警方专案小组开年立功，昨日在居林逮捕3名疑在槟隆吉三地涉及至少19宗破门行窃案的匪徒。

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威中警区主任聂罗斯助理总监说，马章武莫花园1名68岁屋主本月6日中午外出后，下午返家时发现住家已被歹徒潜入偷窃，遗失的财物有洋酒、手表、金饰、手提电脑等，并据情向警方报案。

他说，警方较后根据情报出动破门行动专案小组，昨晚约8时30分在居林全福园截停1辆四轮驱动车，车上有2名男子，警员表明身份时，2人企图逃走，警员追逐并与对方发生肢体冲突后扣留2人。

元旦至今干5案

警方后来调查嫌犯资料时，确认来自吉隆坡的首名嫌犯（41岁）有17项与毒品和破门行窃相关的犯罪记录，也是5宗案件的通缉犯；次名嫌犯来自居林（43岁），没有犯罪记录。

“警员后来突击居林耶迪园一间住家，逮捕1名有34项犯罪记录的34岁男子。”

他说，警员也在对方家中18架手机、16瓶名贵洋酒、4架相机、24个金饰品、11枚手表、3个古董火炭熨斗、5台手提电脑、2214令吉现金和音响系统，总额估计超过10万令吉。

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聂罗斯说，初步调查显示3名嫌犯与槟城、吉隆坡和吉打发生的19宗破门行窃案件有关，元旦至今已干下至少5宗。

古董火炭熨斗也受到歹徒的青睐。（图：星洲日报）

常开车视察住宅区

“他们通常是开车在住宅区内兜风视察，并于白天作案，几乎是从前门进、后门逃，每次都会小心行事，相信随着3名歹徒的落网，马章武莫地区的破门行窃案将大大减少。”

检查2男起毒品气枪

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另一方面，威中警方本月7日下午约5时在新邦安拔检查2名共车的男子时起获毒品及一把气枪，但2人尿液的检验报告皆呈阳性。

聂罗斯说，警方从一名嫌犯身上搜出约25.19克疑似冰毒，车内也藏有疑似63.6克海洛因、57.34克疑似冰毒、一把气枪、2颗子弹及50颗弹珠。

1名34岁的嫌犯拥有5项犯罪记录，另一名30岁嫌犯则有3项犯罪记录，2人皆来自居林，推事已批准警方延长扣留嫌犯7天助查。警方怀疑2人涉及贩卖毒品及军火。

威中警区副主任慕斯达法警监、刑事调查主任哈查兹副警监、毒品罪案调查组主任潘国斯助理警监、刑事调查组情报主任祖基菲里助理警监等也出席新闻发布会。