疑与大年抢车匪同一批·白车贼爆窃手机店面包店 新邦安拔治安醒觉公会主席吴振成说，该队今日共接获3宗窃案投报，淡汶英达园商业区一间手机店在凌晨遇窃，电眼拍到窃贼是驾驶白色本田轿车，不排除与双溪大年抢车案有关。

面包店拍到一名窃贼潜入犯案。

（槟城．威南11日讯）新邦安拔治安醒觉公会主席吴振成说，该队今日共接获3宗窃案投报，淡汶英达园商业区一间手机店在凌晨遇窃，电眼拍到窃贼是驾驶白色本田轿车，不排除与双溪大年抢车案有关。

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昨日凌晨3时许，一名26岁商人在双溪大年鸠湾城镇商业区一间杂货店下车购物时，在车上等候的妻儿，却被劫匪连人带车掳走，后丢弃在2公里外的路边。事主被劫走的本田雅阁轿车，车牌PJP9131，市价约10万5000令吉。

吴振成：居民看见白车停面包店前

吴振成说，手机店遇窃后，他四处巡逻，当地一名印裔居民告诉他，在凌晨看见一辆白色车停放在淡汶路一间西式面包店前，但对方见有人上前便匆忙驾走。当他向面包店业者查询时，证实窃贼偷走店内慈善箱数十令吉和几粒西式面包。

车牌料已更换

他说，其实昨日已有人在新大发园商业区看见车牌PJP9131的失车，但遇窃的手机店及面包店，有关白色车车牌却是WRJ3939，相信窃贼已更换车牌掩人耳目。

据面包店电眼显示，窃匪一人持1尺余水果刀干案，在撬开拉卷门和玻璃门后，走入店内搜寻财物，然后数次出入店外再进入，似乎听取店外同伙指示搜索财物。