多管齐下．强化库存管理．宝光可保10亿销售 宝光控股（POHKONG）正采取多管齐下措施扩大销售，同时管好库存强化效益，放眼2019财政年不仅可保10亿令吉销售纪录，甚至取得更佳营收与盈利。

（吉隆坡11日讯）宝光控股（POHKONG,5080,主板消费产品服务组）正采取多管齐下措施扩大销售，同时管好库存强化效益，放眼2019财政年不仅可保10亿令吉销售纪录，甚至取得更佳营收与盈利。

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放眼取得更佳营收盈利执行主席兼董事经理拿督钟义翔在股东大会后说，除这个财政年增3分店至总共95间，宝光也推展适合各年龄层产品，同时也积极管理库存与管控效益以增强赚益。

他说，宝光有庞大的成熟忠诚客户，其中金饰业务还是占80至90%；也期望通过各类钻石或其他珠宝饰品，吸引35岁以下的客户群。

他指出，目前金价每安士介于1300至1400美元之间，此金价水平有助提振赚益，宝光采取自然护盘法进行库存管理，通常在少过200天的3至4个月内清完所购进的库存金。

他说，黄金的需求稳定，因而国际金价并下行幅度不大。

2018至2019年上述价位的国际金价，令金饰市占“一哥”的宝光，赚益在20%游移，钟义翔认为，若能强化商业策略还可加强业务与盈利。

在2012年，国际金价曾走高至接近1900美元。迄今，宝光仍有5亿5000万令吉库存。

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国际金价处于偏低舒适区，令金饰行业在外汇波动上更好调控，若美元走强可直接转嫁，而马币走强因以更低成本购金则有助强化赚益。

他说，消费税过渡至销售服务税（SST）并未令金饰产品上涨，相反普遍上稍廉。

过去2年其销售每年成长3至5%，前此则录双位数增长，通常农历新年、开斋节和圣诞节销售更佳，尤其以过去3年的农历年买气旺。

宝光的实体销售占95%以上，已开启网上销售，不过目前营收仍低于1%。

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未来3至5年东渡至沙砂他说，未来3至5年才会东渡至沙巴和砂州，未有计划扩展海外。这个财政年斥资5000万令吉扩展3分店、装修和提升网络系统。

截至2018年7月31日财政年，该公司营收增长12.6%至10亿零352万2000令吉，然而净利挫20.75%至2340万2000令吉。