大稳1配3发附加股．1配6优先股 大稳控股（TAWIN）拟以1配3比例发售附加股，再以1配6送2比例发售不可赎回可转换优先股（ICPS）和派送凭单，最多筹措3580万令吉作为营运资本。

（吉隆坡11日讯）大稳控股（TAWIN,7097,主板建筑组）拟以1配3比例发售附加股，再以1配6送2比例发售不可赎回可转换优先股（ICPS）和派送凭单，最多筹措3580万令吉作为营运资本。

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配合售股再以1送2凭单

该公司发文告指出，建议以1配3比例配售2亿3884万1790股附加股，每股发售价为10仙，再以1配6比例发售4亿7768万3580股不可赎回可转换优先股（ICPS），每股发售价位2.5仙，最后再以1送2比例派送1亿5922万7860张凭单，每凭单转换价为20仙。

大稳控股料可藉上述活动筹得最多3582万6000令吉，扣除125万令吉企业活动开销，其余3457万6000令吉将作为营运资本。

整个计划完成后，大稳控股缴足资本将从现有的7339万3547令吉扩大至1亿7689万1656令吉，负债比将从0.7倍显著减少至0.27倍。

值得注意的是，大稳控股大股东Tenggara Kapita和Ampol Accessories同意认购自身配股和其他未认购的配股，因此前者持股在企业活动完成后，将从现有的10%膨胀至18.7%，崛起成为集团新单一大股东，超越股权稀释至2.6%的Pioneer财团，而Ampol Accessories持股则持平于9.1%。

排除任何不可预见因素，大稳控股预期整个企业活动将在今年第二季完成。