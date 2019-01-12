警方50%折扣仅1天．民众排长龙缴罚单 甲州警方今早在马六甲国际贸易中心设立交通罚单折扣50%柜台，吸引许多民众涌往查询及缴付，造成大排长龙，有者排了超过两个小时，依然还在人龙中。

漫长的等待，民众不是等得目无表情，就是低头滑手机。（图：星洲日报）

（马六甲11日讯）甲州警方今早在马六甲国际贸易中心设立交通罚单折扣50%柜台，吸引许多民众涌往查询及缴付，造成大排长龙，有者排了超过两个小时，依然还在人龙中。

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这项折扣优惠，是从早 上9时30分至下午4时。甲州 警方交通调查及执法代主任马 哈迪温接受记者访问时指出， 现场有民众早在7时就已到场 等候，这次民众反应热烈，出 乎意料。

交警忙于应于不断涌入的人潮。（图：星洲日报）

马哈迪温：民众须自律排队

马哈迪温说，这次折扣优惠，是马来 西亚倾抖罗里总会及马六甲益斗及 石屎罗里公会在创办5周年举办的展销会活动 中，向警方作出的申请。

他说，到了早上11时，已有超过500人前 来缴付罚单。

他指出，柜台才开放不久，就发生民众没 有依序排队“抢位”的情况，引起小混乱。 “我劝请民众自律，遵照警员的指示，排 好队伍。”

他指出，到场的民众，必需先到第一个 柜台查询罚单，再到第二个柜台进行修改条例 以作出折扣，最后于第三个柜台用现金缴付罚 款。“第一和第二个柜台各有2名警员，缴付 柜台则有一名警员。”他了解排长龙引起民众 不满的感受，因许多来到，都想直接到柜台缴 付。询及下次是否会增加柜台，他指出，在之 前的一些活动上，警方曾开设5个柜台，但人 潮泠清，今日的情况是出乎意料。

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长者坐椅子排队

他说，在今天活动上，柜台将开放至下午 4时。

马哈迪温指出，现场一名弱势人士 （OKU）到来时，提出弱势人士的权利，他于 是协助将这名人士带到柜台，交由警员立即处 理。他说，任何弱势人士到来，可向警员表示 身份，以便作出妥善的安排。

老伯伯站累了，搬来椅子坐在人龙中。（图：星洲日报）

折扣活动视情况而定

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询及警方是否将继续举办交通罚单折扣活 动，他指这将视情况而定，同时必需获得甲总 警长及武吉安曼警察总部的批准。

马哈迪温指出，警方在刚过去的12月， 也批准甲州一社团的申请，以配合该组织的活 动，在爱极乐历史广场举办交通罚单半价折 扣。

他指出，有意举办上述活动的社团，可在 活动的2个星期前，向警方提出申请。

长者坐椅子排队

前往马六甲国际贸易中心缴付交通罚 单的民众非常多，人龙在展示厅外 的走廊绕了数圈，其中也有长者因无法久站， 搬来椅子随着长龙前进。

前往缴付交通罚单的罗家星（47岁，市 场人员）说，他在前来柜台时，已自行在家查 询，发现自己共有11张罚单从2012年至去年未 缴，包括自动执法系统（AES）罚单。

他说，在11张罚单中，只有2张是违例泊 车及车牌违例，其他的都是AES，因此，这一 次，他只缴付2张罚单，由于交通部在早前宣 布撤除AES罚单，因此该罚单已不必理会。

罗家星是于早上8时到场，排了超过3个小 时，仍未轮到自己。

卓森泰：队伍再长也排下去

建筑公司职员卓森泰说，本身是奉上司的 指示，前来排队缴公司车辆的罚单。

他说，该公司共有约7张罚单。

“我在早上9时到来，就已经有很多人， 但由于是来完成公司的任务，因此不能打退堂 鼓，队伍再长也排下去。”

罗淑玲：手机短讯可查罚单

罗淑玲（54岁，保险经理）说，她是前来帮忙 孩子缴付罚单，由于必须排长龙，她于是和 站在前后的“队友”交谈打发时间，得知可通过手机 短讯查询罚单，才知道孩子尚有6张罚单未缴。

她说，孩子担任销售工作，经常需到吉隆坡、槟 城，所以被开罚单的机率也比较高。

“他之前已缴还了一些，我现在才知道还有6 张，不过我事先已有所准备，带足现金来。”

她说，民众可用手机输入SAMAN POLIS<空格>车 牌号码，然后发送型15888，即可得知该车辆是否有中 罚单。

她指出，有关手机查询的资料，只显示总共有多 少张罚单和总数而已，没有列入违例详情。