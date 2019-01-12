槟消协促只领所需份量·庆大宝森节勿浪费食物 槟城消费人协会教育主任苏巴洛今日召开新闻发布会说，该会与槟州兴都协会及其他各州的非政府组织今年会在各州欢庆大宝森节时，推动这项运动。

苏巴洛（左）和槟消协职员西瓦希望善信别浪费食物。（图：星洲日报）

（槟城11日讯）槟消协呼吁民众和善信，在欢庆大宝森节时勿浪费食物。

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槟城消费人协会教育主任苏巴洛今日召开新闻发布会说，该会与槟州兴都协会及其他各州的非政府组织今年会在各州欢庆大宝森节时，推动这项运动。

他说，根据该会过去5年来的观察，在大宝森节及其他节日时，往往会有很多食物被浪费，因为这些食物都可免费获得，而且领取的人取得太多，吃不完后就丢掉。

他预测，单是槟州，大宝森节那一天就会有20万至30万份免费食物供人领取，他建议分发食物的单位把每份食物的量减半，他呼吁领取食物的民众只领取所需的量。

慈善单位应协调分发时间

槟州兴都协会升旗山区分部主席达曼则说，该协会在大宝森节时也会分发食物，但他们是在前几天就分发给相关的义工。他认为慈善单位应该协调，不宜同一时间分发，不然会导致食物过剩，甚至是被浪费的情况。

苏巴洛说，固体垃圾管理公司（SRCorp）的数据指出，我国人民每天制造1万6687.5吨食物垃圾，这是足以让1200万人每天吃3餐。

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“更重要的是，在这些每天被丢掉的食物中，至少有3000吨是还可以吃的。在节日时，如大宝森节，被丢掉的食物就更多。”

他说，在大宝森节，兴都教徒一般会搭饮食棚给教徒提供食品和饮料。这当然是很好的，值得赞许。但是，因为越来越多团体和个人提供饮食，浪费也多了。

槟消协促请参加大宝森节庆典的信徒要记得，不要浪费这些神赐的食物。

该会建议，在大宝森节设饮食棚提供免费食品的个人或团体，只分发食物给要求的人，不是分给每一个经过棚子的人；只给一人一包食物，除非是要带回去给家里人吃；减少每包食物的分量；准备一些只装半包的打包食品来分给儿童；挂上“这是神恩赐的食物，不要浪费”的标语。