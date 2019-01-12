疑清早出门被跟踪．2长者遭4匪抢劫 4名悍匪持械抢劫清早出外的一对乐龄人士，趁老人家准备上车时，从后而来以械物威胁二人，从老妇的座位上抢走手提袋，并在得逞后乘车逃逸。

妇女正准备上车时，蒙面悈匪从后而来，并在得逞后与伙伴跳上前方的白色车子逃逸无踪。（图：星洲日报）

（马六甲11日讯）4名悍匪持械抢劫清早出外的一对乐龄人士，趁老人家准备上车时，从后而来以械物威胁二人，从老妇的座位上抢走手提袋，并在得逞后乘车逃逸。

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此案发生在周日早上8时34分，于马六甲拉也第12 路的一家咖啡馆附近发生，劫案全程被闭路电视拍下。

案发前，一对年长者前往泊在路边的车辆，正准备 上车时，疑早已跟踪他们的劫匪，这时把车停在受害者 车辆前方，先有2名蒙面匪持械下车，各朝这对老人家的 位子冲过去。

撬开车门抢手提袋

已进入座位的妇女虽已关 上车门，但是车门还 是被劫匪的械物撬开，过后画面 拍到有多一名蒙面匪前来支援伙 伴，其中一人举起械物欲拍打车 镜，另一人伸手入车座，抢走妇 女的手提袋，在得逞之后，3人 快速跳上在旁等候的白色轿车逃 离。

马六甲中央警区主任阿夫占 证实事主已投报，警方已展开调 查，唯目前没有任何嫌犯落网。