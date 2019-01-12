船员：给一半薪水馬上回国·“雇主逼我们妥协” （亚庇11日讯）10名外籍船员遭雇主禁锢案引起本地社会关注，领队库尔思德伊巴向本报透露，雇主不断透过第三方，以要挟的口吻，迫使他们接受雇主开出的“低条件”，即领两个月薪资后马上离开，返回各自的国家。

左图印度籍船员接受血压测量。右图为私人医生迪摩狄威廉（左）免费为船员检查身体。

报道/杨林宜

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（亚庇11日讯）10名外籍船员遭雇主禁锢案引起本地社会关注，领队库尔思德伊巴向本报透露，雇主不断透过第三方，以要挟的口吻，迫使他们接受雇主开出的“低条件”，即领两个月薪资后马上离开，返回各自的国家。

库尔思德说，船员们都希望能尽早回国与家人团聚，尤其他在巴基斯坦的家庭共18人口都盼着他早日寄钱回家，为家中幼子医治受伤的脚踝。

他说，其幼子早前车祸，脚踝受伤，医院为他作简单治疗后，不料伤口发炎。医院已表明必须先缴付一笔医药费才会为伤者治疗，否则免谈，他急着要雇主发放拖欠了4个月的薪资，让他的幼子早日得到治疗。

“他有家人，我们也有家人，难道我们的命比较不值钱吗？”

库尔思德说，雇主拖欠员工4个月薪资，现在却只是要缴付两个月薪资来打发员工回国，这是对船员们极不公平的做法，他已尽可能说服船员们不要顺从，也不要答应雇主任何不合理的条件。

“我们付出的劳力，就该获得同等的回报。我们会和一直在背后支撑我们的非政府组织，站在同一阵线。”

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私人医生免费看诊

另外，一名私人医生今日登船，免费为船员看诊。

这名私人医生迪摩狄威廉今日中午在非政府组织代表的陪同下，登上停靠在海港局亚庇码头的货船，为10名外籍船员看病。

据悉，数名船员因长期无净水洗澡染上皮肤病，情况颇为严重。同时，有数人因为皮肤严重溃烂，怀疑是因长期缺乏维生素C引起的坏血病。另外，还有一名马尔代夫籍船员早前中风后，身体状况一直不佳。

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医生为船员们诊治后，叮嘱他们尽可能以净水洗澡，以及饮食方面尽可能均衡。

数非政府组织介入

据悉，目前介入的非政府组织包括国际劳工组织（ILO）、国际运输工人联盟（ITF）及马来西亚职工总会（MTUC）。

这艘货船于今年8月4日抵达沙巴海域，10名船员包括工程师和技工受聘修船，事后却变成落难记，被印裔雇主以“代为保管”为由收走船上10名船员的护照及1万2000美元（折合约5万令吉）的抵押金，被困破船上长达5个月。

10人中，8人来自印度，另2人是巴基斯坦人及马尔代夫人。在船主放任不管下，船员过去5个月只能待在卫生条件恶劣的破船上，至少二度断水断电断粮。船员于11月30日向外界求助的短片曝光后，引起非政府组织关注和伸出援手，并引起沙巴国州议员和更多相关政府机构的介入。

2018年12月30日，大马海事当局基于海上浪高风大，涉案货船只剩下一锚且无灯照明，将对其他来往船只构成危险为由，将货船拖到海港局亚庇码头靠岸。

虽然货船是当局拖回港口，但当局将向货船船主征收每天3000令吉的停泊费。

非政府组织和志工探望船员，关心他们的近况和病情。



