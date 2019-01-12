9天查751间食肆．卫生局对81烟客发警告信 甲州卫生及反毒委员会主席刘志良行政议员表示，甲州卫生局 从1月1日至9日的9天时间内，到马六甲中央县、亚罗牙也和野新县，共751间食肆进行 扩大禁烟区措施宣导教育，共对81名在禁烟区吞云吐雾的烟客发出警告信。

外籍游客们对禁烟区措施表示理解，也表示支持。（图：星洲日报）

（马六甲11日讯）甲州卫生及反毒委员会主席刘志良行政议员表示，甲州卫生局 从1月1日至9日的9天时间内，到马六甲中央县、亚罗牙也和野新县，共751间食肆进行 扩大禁烟区措施宣导教育，共对81名在禁烟区吞云吐雾的烟客发出警告信。

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他说，在上述宣导工作中，392间食肆 东主（52%）因没有张贴禁烟告示，以及6 名东主因未能保证禁烟区内无人抽烟，而接 到警告信。

“在9天的教育工作中，我们也派发了 4890张宣传单，宣导业者、食客和游客遵守 卫生部的最新条令。”

刘志良昨晚与甲州卫生局团队沿着甘榜 乌汝甲河畔饮食店进行禁烟区宣导工作时， 这么表示。

7月全面展开执法工作

刘志良说，卫生部扩大禁烟区措 施从2019年1月1日开始生效， 但在6月30日之前都是以宣导和教育方式 进行，提高商家和公众的意识，7月1日 才会全面展开执法工作。

他再次提醒业者，禁烟告示牌规 格是40公分宽及50公分长，必须有国文 “Dilarang Merokok”字眼，也可以增设 中英文字，希望业者们配合张贴符合规 范的告示牌。

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根据卫生部法令，没有张贴禁烟告 示牌者，可被罚款最高3000令吉，或坐 牢不超过6个月；若无法确保食肆和建 筑内或距离露天食肆桌椅的3公尺内，没 有人抽烟的话，将被罚款不超过5000令 吉，或坐牢不超过1年，或者两者兼施。