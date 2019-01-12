悍匪闯屋砍人·屋主挨刀浴血 （拿笃11日讯）拿笃垦殖区员工宿舍发生一宗匪徒持械入屋抢劫案，并在行劫过程中刺伤男事主的腹部及大腿，所幸及时被发现，经抢救后情况稳定。

（拿笃11日讯）拿笃垦殖区员工宿舍发生一宗匪徒持械入屋抢劫案，并在行劫过程中刺伤男事主的腹部及大腿，所幸及时被发现，经抢救后情况稳定。

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此案于昨日晚上11时，在拿笃沙哈拔垦殖区（Felda Sahabat）一间木屋内发生。据案情，男事主当时在客厅睡觉，妻子及两名孩子则在睡房内熟睡，突然一名男子持刀闯入屋内抢劫，男子相信在反抗过程中，被匪徒刺中腹部及伤及腿部。

男事主负伤爬到睡房门，拍门要妻子开门。当妻子打开门时，发现丈夫满身鲜血，吓得赶紧向邻居求助，并送到垦殖区16的诊所抢救。

伤者较后被送到拿笃医院治疗。拿笃警区主任纳斯里曼苏今日证实此案时说，伤者（31岁，嘉达山裔）左边腹部和右边大腿都有明显伤痕。

警方相信这是一宗持械抢劫案，已援引刑事法典394条文调查此案，并全力追缉嫌犯下落。