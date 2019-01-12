屡发生中游客漏盖章事件·春节前重设入境通道 （亚庇11日讯）有鉴于多次发生中国游客入境漏盖章事件，亚庇国际机场将在下月春节前重新设置入境通道，并设立更多中文告示牌指引中国游客通关。





刘静芝（前排左二）周五连同梁才德（前排右二）前往机场视察外国人入境通道。

（亚庇11日讯）有鉴于多次发生中国游客入境漏盖章事件，亚庇国际机场将在下月春节前重新设置入境通道，并设立更多中文告示牌指引中国游客通关。

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春节料10万中游客来沙

副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝今日指出，移民局和大马机场有限公司已同意重新设置抵境厅入境通道，并将在下周向州政府提呈建议书。

“考虑到沙巴将在下月春节迎来大量中国游客，我们必须尽快重新设置机场抵境厅入境通道，避免中国游客走错道漏盖章事件再发生。”

“去年春节期间沙巴迎来8万多名中国游客，今年可能突破10万人。”

设置更多中文告示牌

刘静芝今日连同中国驻亚庇总领事梁才德前往亚庇国际机场抵境厅视察入境通道后对媒体说，考虑到多数中国游客不谙英文，当局将在机场设置更多中文告示牌指引中国游客通关。

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刘静芝说，她是在接获中国驻亚庇总领事梁才德的投诉后，决定亲来机场抵境厅了解实况。

恢复中游客电子免签

另一方面，刘静芝证实，政府本月起恢复中国游客的电子免签证（eNTRI）服务，有效期至今年12月31日。

“我们认为这项措施有利沙巴吸引更多中国游客。”

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电子免签证是政府提供的在线登记设施，为持有中国护照的游客从中国、香港和澳门到大马的免签证项目提供便利。

免签证记单将作为登记的证明，并应要求在抵马时呈示。

梁才德：入境通道设置不当

“全球仅亚庇机场漏盖章”

中国驻亚庇总领事梁才德今日直言全球只有亚庇机场发生外国人入境漏盖章事件。

他说，单是去年11月及12月，共有8宗涉及20名中国游客的漏盖章事件，其中6宗事件的16人在出境时受阻，被关押拘留1至2周。

去年16中游客被扣

梁才德说，另外4名中国游客在获得沙巴副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝的协助下，在移民局柜台补办手续后顺利出境。

“我们认为亚庇国际机场入境通道设置不当，是造成中国游客漏盖章的原因，没有任何国家及机场会发生这样的事，希望当局尽快改善。”

梁才德今日连同刘静芝在机场视察入境通道后对媒体说，亚庇国际机场的入境通道设置有纰漏之处。

“过去已发生中国游客入境漏盖章事件，现在浮现的新问题是中国游客从中国抵达亚庇后，在转机至其他地区如斗湖、山打根及西马之前，发生漏盖章事件，导致出境受阻。”

4名中国游客因为漏盖章，在上月17日出境时被移民局官员阻止，被扣留在孟加达拘留所。

往入境通道须绕大圈

梁才德说，他今天观察机场入境通道设置后，发现外国人往入境通道须绕一大圈，在前往移民局通关柜台的左边有一道门开展，容易让人产生错觉，以为是入境通道。

“在没有指引的情况下，一些中国游客从左边门走出，绕过移民局通关柜台前往登机口，结果在出境时因为漏盖章，遭移民局官员扣留。”

“在下月春节期间，将有大量中国游客来沙巴旅游，移民局及机场将承受更大的压力，若不及时改善，恐怕又会发生漏盖章事件。”

梁才德感谢刘静芝在获悉后迅速采取行动作出改善。

刘静芝否认州政府U转

“TAED课题未定案”

副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝今日否认州政府在处理丹绒亚路生态发展计划（TAED）课题方面，态度U转。

“这项计划仍在研究阶段，迄今尚未有定案，我们正努力拟出最有利人民与政府的方案。”

刘静芝今日连同中国驻亚庇总领事梁才德前往亚庇国际机场抵境厅视察外国人入境通道后，接受媒体访问时这样表示。

首长拿督斯里沙菲益在去年8月举行的州议会会议上，声称州政府不取消备受争议的丹绒亚路生态发展计划。

沙菲益说，州政府将重新研究这项计划，包括探讨缩小规模的可行性，保留丹绒亚路第一海滨。

他说，考虑到许多民众，包括利益相关者的反对声浪，政府将慎重推行这项计划，绝不牺牲人民利益。

丹绒亚路生态发展计划为前州政府推行的雄心项目，以打造丹绒亚路海滨成为具魅力的旅游区，由前首相拿督斯里纳吉于2013年9月16日举行的大马日庆典上推展。

根据早前规划，这项计划斥资71亿令吉，占用348公顷海岸地区，至于此项目涉及的海岸线填土计划则斥资18亿3000万令吉。



