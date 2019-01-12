打造共享办公模式．“乌托邦”引领潮流 乌托邦共享办公室 （Utopia Workspaces）为马六甲人创设首个 设备完善和环境舒适的潮流办公模式，让各行各业的市民在一个梦想国度的办公室里创业、工作、提升及交流，促进工作效率、创意和创造商机。

乌托邦共享办公室创办人林万金（右起）、陈进庆和林思颖。（图：星洲日报）

（马六甲11日讯）乌托邦共享办公室 （Utopia Workspaces）为马六甲人创设首个 设备完善和环境舒适的潮流办公模式，让各行各业的市民在一个梦想国度的办公室里创业、工作、提升及交流，促进工作效率、创意和创造商机。

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每层楼设有茶水间，设备完善贴心。（图：星洲日报）

3人创设9店屋打造

乌托邦共享办公室有限公司是由3名年轻人联合创 设，他们是室内设计出身的林万金（34岁）、从 事房地产买卖的陈进庆（32岁）及林思颖（36岁）夫妻， 希望将新潮的工作模式引入马六甲与市民分享，并从马六 甲开始推广出去其他州属。

3层楼规模的乌托邦共享办公室位于峇株安南珍珠花 园，由9间店屋打造而成，有安宁、热闹及阳光企业等不同主题，设施包括私人办公室、开放式办公桌、活动空间、 会议室、健身房、桑拿、泳池、小睡房及咖啡厅等。

间小型会议室供工作小组集思广益。（图：星洲日报）

林万金：甲州首间抢先创新

林万金表示，国内很多新潮流物品都是吉隆坡、槟 城或柔佛开始，希望甲州这次也能抢先创新，于 是一个耗资280万令吉装修、设有203个空间、总面积超过2 万2000方尺的共享办公室，应运而生。

他表示，共享办公室主要对象是新公司、在家办公及 自由工作者，甚至是以成熟运作的中小型企业，他们不需 要花费巨额为办公室装潢和投资，同样可以享有精心设计 的办公室空间和设施，并且可以在设有闭路电视、采用指 纹及扫描二维码进入等保安设施严密的空间里，进行24小 时运作。

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无拘束的办公或会客空间，激发创意和商机。（图：星洲日报）

“譬如，从事软件开发、设计、品牌及创意性工作的 人士，或者会计工作，又或者工厂的人事部、市场部及会 计部，都倾向选择共享办公室。”

他指出，现代社会逐渐趋向共享办公室概念，以便 员工能在高素质的办公地点工作，也有机会在汇集不同领 域人才的空间里交流及创造商机；同时，现代人讲究工作 与生活的平衡，除了工作也能到健身房、泳池和游戏区放 松，还可以到睡房里小睡充电。

明亮的会议室，适合用来举办小型讲座和培训课程。（图：星洲日报）

5种计算配套

在收费方面，林万金表示，该办公室推出5种以人头计 算的配套，设有每个月298令吉（无固定座位，早上8时至 下午6时）、488令吉（保留固定座位，24小时）、699令吉 （私人空间，24小时），以及一日收费48令吉及预付100个 小时（288令吉，6个月时效）等，且水电费、复印费、清 洁费、UniFi高速上网、饮水机、冰箱及咖啡供应、8间小型 会议室、收信及前台服务都包含在内，除非超过限定数量 才会另外收费。

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开放或私人办公室，任大家按各自爱好选择。（图：星洲日报）

陈进庆：各行人才聚集共享资源知识

另一方面，陈进庆指出，2017年全球拥有1万 5500个共享办公室，使用人数达127万，而 吉隆坡目前有超过50间共享办公室，新山和槟城也有 不少，马六甲第一间具有规模者则是乌托邦。

“共享办公室能聚集各行各业的人才，大家聚 在一起共享资源及知识。我本身曾在吉隆坡工作， 去不同的咖啡厅办公，后来也到共享办公室工作，感 受到在后者工作可产生不同的概念和灵感，有利于工 作。”

他透露，乌托邦共享办公室共有6间收费会议 室，模式、主题和空间都不同，如客厅聊天式、餐 饮式、会面式及讨论式等，迎合不同的会面或开会模 式。

他说，迄今已举办两场讲座，获得逾百人参与， 日后也会举办更多培训课程，让租赁者提升自己，在 事业上冲刺。

后日开张欢迎参观

乌托邦共享办公室将在1月14日早上9时30分开 张，并举行推介Utopian（乌托邦子民）手机程式 apps，欢迎市民前来参观了解。