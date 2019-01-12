首长：管理成本增．水费不调涨恐亏损 甲州首席部长阿德里指出，州政府决定调涨马六甲水费，以确保能更好地管理水源，但同时将提供津贴给 B40低收入群体和用水量低的节约 用户。

（马六甲11日讯）甲州首席部长阿德里指出，州政府决定调涨马六甲水费，以确保能更好地管理水源，但同时将提供津贴给 B40低收入群体和用水量低的节约 用户。

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他表示，中央政府日前批准各州 属根据能力来决定水费的调涨，甲州 政府目前还在评估水费调涨的幅度， 但调涨水费已是必须接受的现实。

也是马六甲水务有限公司主席的 阿德里，今日早上在州政府大厦主持 州政府常月集会后，回答媒体询问水 费调涨课题时，做出以上回应。

阿德里说，各州水费不尽相同， 甲州政府尚有能力提供津贴给上述两 个群体，而调涨水费的需要，则来自 买水、管理和发展的成本。

他解释，为了确保水供稳定和充 足，州政府每年向外州购买生水，加 上处理水源的成本越来越高，还有新 水源处理设施的需求随着州内发展而 生，这三者都需要很高的成本。

“若没有调涨水费，我们恐怕无 法做好水源和水供管理，因为这将面 对亏损，导致管理工作做不好，最后 引发水荒发生。”

文化缩影村管理差

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另一方面，首长透露，州政府正 在评估爱极乐大马及东盟国家文化缩 影村（Taman Mini Malaysia and Asean） 的管理，并考虑接管、交给新的承包 商管理，或者继续由现有承包商管 理，将尽快在3月前作决定。

他说，日前巡访数个旅游景点 后，发现该文化缩影村基本管理工作 欠佳，他的满意度只有三分（满分为 十分），这并非设施损坏的问题，而 是走道上有草及烂泥等基本问题，显 示整体管理非常不理想。

他指出，该景点位于进入马六 甲的入口，形象很重要，目前还是私 人公司管理，州政府会评估其管理方 式，再从继续、接管或另委承包商三 个选项中做出决定。

他点名马六甲河在管理方面做得 很出色，包括购置新船和美化，还推 出新产品，改善了旅游形象。

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“位于鸡场街的文西阿都拉历史 遗迹则需要重新整顿，我们会拨款改 善，至少要增添一个大型告知牌，让 访客清楚知道这个地方。”