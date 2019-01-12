苏菲：罗里勿停路肩免遭取缔．鼓励司机泊休息站 掌管交通事务的行政议员拿督莫哈末苏 菲表示，南北大道设有足够的休息站及泊车格，供重型罗里司机中途停放休息；因此，他呼吁罗里司机善用休息站，勿随意停泊在路肩，以免遭取缔。

马来西亚倾抖罗里总会、马六甲五金机械建材磁商联合会、益斗及石屎罗里公会和莫哈末苏菲合影。（图：星洲日报）

（马六甲11日讯）掌管交通事务的行政议员拿督莫哈末苏 菲表示，南北大道设有足够的休息站及泊车格，供重型罗里司机中途停放休息；因此，他呼吁罗里司机善用休息站，勿随意停泊在路肩，以免遭取缔。

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他说，在接获罗里公会的 投诉后，即安排南北大道公司和 业者商讨情况，也实地了解情况 后，发现休息站停车位充足，并 时常空着。

“我们了解罗里司机也许 驾驶疲累，没有精神再前往休息 站，但是为了安全及守法，我希 望司机务必遵守条例，不要随便 停放在南北大道路肩。”

建议增设重型罗里泊车位

莫哈末苏菲今日早上代表首长阿德里 出席由马来西亚倾抖罗里总会及马 六甲益斗及石屎罗里公会庆祝5周年，在国 际贸易中心举办展销会开幕礼后，向媒体这 么指出。

莫哈末苏菲说，希望有关公会举办醒觉 运动讲座，提醒会员守法的重要性，否则将 会被陆路交通局或警方取缔罚款。

同时，他也将向大道公司建议，再增设 休息站或泊车位给重型罗里，并安排与各类 交通和运输业者对话交流。

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“在警方、陆路交通局及陆路公共交通 机构执法及条例上，都由中央政府做决策， 我们作为州政府将尽力提供权力范围内的协 助，帮助业者解决问题。”

他指出，州政府欢迎人民、各行业组织 反映心声及提供建议，也欢迎后者在马六甲 举办各种活动，为2019年大马旅游年增添热 闹。

近期提供德士司机津贴

另一方面，莫哈末苏菲表示，州政府近期内将宣布为甲州逾千名注 册德士司机，提供津贴和社险福利，届时 将进一步公布详情。

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出席者有马来西亚倾抖罗里总会及马 六甲益斗及石屎罗里公会主席高铭良、署 理主席侯西情、副主席林福成和米斯峇、 国际贸易中心首席执行员阿都瓦合、马六 甲五金机械建材磁商联合会会长拿督斯里 曾年梁、署理会长苏德招、拿督林国安 等。