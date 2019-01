柔佛王储感谢敦马探访父王

(柔佛·新山12日讯)柔佛王储东姑依斯迈对首相敦马哈迪日前探访父王苏丹依布拉欣一事,向首相表示感谢。

王储今日在社交媒体推特发文写道,“我想藉此机会感谢您(敦马)探访柔佛王宫,并觐见父王苏丹依布拉欣陛下。”

“我希望我们可以为了更好的柔佛州,一起合作和前进。愿你安康。”

敦马于前日(周四)到新山王宫觐见柔佛苏丹,他随后表示两人是以好友身分会面,并无关政治。

Assalamualaikum @chedetofficial. I'd like to take this opportunity to thank you for visiting Johor to 'menghadap' Ayahanda DYMM Tuanku Sultan. I hope we can work together & move forward for the Nation's betterment. All the best & Wishing you well Sir. Salam Ikhlas, Ismail Ibrahim pic.twitter.com/x2fR4bM4G0