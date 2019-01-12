大红灯笼高高挂．老街夜晚遍地红
大红灯笼高高挂．老街夜晚遍地红
（马六甲11日讯）春风吹起，甲州老街及沿河一带在夜晚都披上一片红，喜洋洋地迎接即将到来的己亥金猪年！
甲市区老街这几天开始 陆续挂上大红灯笼，不论是 鸡场街文化坊到豆腐街，或 是武牙拉也到新街，甚至连 水仙门等街道，两旁皆是映 照着充满中华特色且艳红的 色彩，配搭老式建筑物及传 统街道所具备的古早味，己 亥年的新春气息已满满覆盖 整个老街区。
尤其是水仙门本身就充 满旧时代的氛围，如今挂上 了红灯笼，那一份夜更让人 沉醉了。
其他的老街豆腐街、传 统的红灯笼、历史悠久的建 筑物以及闲坐着的市民，夜 晚的这一幕完整呈献了所谓 的“古早味”。
武牙拉也灯笼海吸睛
还有武牙拉也密集的灯笼 群，其吸睛程度高达百 分百，加上鸡场街文化坊两排长 长的大红灯笼，犹如两条祥龙贯 穿整条老街，充满吉祥之气。
甲河走道目前虽然只有一小 段挂上红灯笼，但营造出来的效 果却大大增添沿河的可观性；晚 上可见友族坐在红灯笼下欣赏河 景，同时感受华人农历新年的春 风，这些红灯笼确实起到传扬种 族和谐及彼此尊重的效果。
甲州新政府及各处新成立的 乡里会，都希望带给市民更浓厚 的佳节气氛，所以今年老街红灯 笼数量明显增加，让市民游客可 在密集灯笼下取景打卡，有助于 让甲州旅游业受惠。
有鉴于此，市民不能忘记过 去默默为年景布置劳心劳力的成 员，还有许多发起年景布置活动 的前辈们，唯有在感恩他们过去 的贡献，才会有今天持续发展的 光辉；如此，新春期间满街满巷 的大红灯笼，才显得具有特别的 传统意义。
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