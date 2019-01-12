大红灯笼高高挂．老街夜晚遍地红 春风吹起，甲州老街及沿河一带在夜晚都披上一片红，喜洋洋地迎接即将到来的己亥金猪年！

水仙门本身充满旧时代的氛围，如今挂上了红灯笼，那一份夜更让人沉醉了！（图：星洲日报）

（马六甲11日讯）春风吹起，甲州老街及沿河一带在夜晚都披上一片红，喜洋洋地迎接即将到来的己亥金猪年！

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甲市区老街这几天开始 陆续挂上大红灯笼，不论是 鸡场街文化坊到豆腐街，或 是武牙拉也到新街，甚至连 水仙门等街道，两旁皆是映 照着充满中华特色且艳红的 色彩，配搭老式建筑物及传 统街道所具备的古早味，己 亥年的新春气息已满满覆盖 整个老街区。

尤其是水仙门本身就充 满旧时代的氛围，如今挂上 了红灯笼，那一份夜更让人 沉醉了。

其他的老街豆腐街、传 统的红灯笼、历史悠久的建 筑物以及闲坐着的市民，夜 晚的这一幕完整呈献了所谓 的“古早味”。

晚上可见友族坐在红灯笼下欣赏河景，这一粒粒的红灯笼确实起到传扬种族和谐及彼此尊重的效果。（图：星洲日报）

武牙拉也灯笼海吸睛

还有武牙拉也密集的灯笼 群，其吸睛程度高达百 分百，加上鸡场街文化坊两排长 长的大红灯笼，犹如两条祥龙贯 穿整条老街，充满吉祥之气。

甲河走道目前虽然只有一小 段挂上红灯笼，但营造出来的效 果却大大增添沿河的可观性；晚 上可见友族坐在红灯笼下欣赏河 景，同时感受华人农历新年的春 风，这些红灯笼确实起到传扬种 族和谐及彼此尊重的效果。

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武牙拉也密集的灯笼群，吸睛程度高达百分百。（图：星洲日报）

甲州新政府及各处新成立的 乡里会，都希望带给市民更浓厚 的佳节气氛，所以今年老街红灯 笼数量明显增加，让市民游客可 在密集灯笼下取景打卡，有助于 让甲州旅游业受惠。

有鉴于此，市民不能忘记过 去默默为年景布置劳心劳力的成 员，还有许多发起年景布置活动 的前辈们，唯有在感恩他们过去 的贡献，才会有今天持续发展的 光辉；如此，新春期间满街满巷 的大红灯笼，才显得具有特别的 传统意义。