29日升市庆典．仁保门牌税不涨 仁保县议会将于1月29日（星期 二）晚上8时45分，在仁保市议会大厦前，由森州最高统治者端姑慕力兹殿下莅临主持升格为市议会庆典，但是仁保县的门牌税额将不会因升格为市 后而进行调涨，依旧保持原状。

仁保升格为市议会庆典将在仁保市议会大厦前大路举行，当局目前在兴建一个永久性的梯型看台。（图：星洲日报）

（马口11日讯）仁保县议会将于1月29日（星期 二）晚上8时45分，在仁保市议会大厦前，由森州最高统治者端姑慕力兹殿下莅临主持升格为市议会庆典，但是仁保县的门牌税额将不会因升格为市 后而进行调涨，依旧保持原状。

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县会主席：免加重民众负担

仁保县议会主席拉惹诺拉兹利今早在新闻发布会上，针 对仁保居民的忧虑而做出解释。他重申，即使升格为 市，仁保县依旧会遵从森州务大臣阿敏努丁的指示，不会调涨 门牌税，以免加重民众负担。

他说，依据2018年的资料显示，仁保县共有2万1053间商店 及住家需要缴付门牌税，总额达590万令吉，然而县议会迄今仅 收到506万令吉，即是其中85%。

但是他重申，门牌税数额是依据住家范围而定，如果在去 年间，有任何居民扩建住家或是商店的范围，那么门牌税肯定 会有少许变化，但是如果一切保持原状，门牌税额肯定也保持 原状。

料逾5千民众参与其盛

仁保升格为市议会的庆典，将于29日晚上8时45分，在斯汀 的仁保市议会大厦前举行，当晚预料将会有逾5000名民众出席 参与，届时，当局会暂时关闭主要大路，以迎接庆典到来，附 近将会有保留停车区等。

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当晚在端姑慕力兹殿下主持庆典后，将会有歌星表演、燃 放烟花、幸运抽奖等。当晚，森州务大臣阿敏努丁、房屋及地 方政府部长祖莱达等多位重要嘉宾将会莅临参与这项庆典。

26日起系列活动庆升市

为了迎接即将到来的升格大 典，县议会正如火如荼进 行各项美化及提升工程，包括在大 厦前，兴建一个梯级看台，做为庆 典用途，预料一两周内完成。

拉惹诺拉兹利说，这个梯级看 台将会永久保留，今后若是有任何 单位需要用到，可以向地方政府申 请，甚至可以用来做为仁保县国庆 日游行时的看台用途。

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随着升格庆典举行，仁保县 议会也将提前数日举行系列造势活动，即26日（周六）上午在马口IOI 新市镇同步举行多项家庭亲子活动，即在IOI积水区举行钓鱼比赛、 在马口特易购霸市举行烹饪比赛及 儿童填色比赛。

欢乐骑活动反应热烈

至于27日上午7时30分开始， 则有一项全程30公里的脚车欢乐骑 活动，行程将从斯汀开始，途经马 身、马口，再回转到马口IOI新市 镇，返回斯汀结束。

据知，由于反应热烈，名额已 爆满，不再接受报名。

今早出席新闻发布会者有代表 森州政府的森州城市和谐、房屋及 地方政府、新村事务行动理事会主 席兼马口州议员张聒翔、斯汀州选 区协调员阿都拉曼南利、巴弄州选 区协调员拿督阿都拉曼加化、仁保 市议会执法主任三苏。