放学返芙达城住家．12岁童险被掳 芙蓉达城Nusari Bayu2住宅花园疑出现“掳人党”！

（森美兰．芙蓉11日讯）芙蓉达城Nusari Bayu2住宅花园疑出现“掳人党”！

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芙蓉警区主任张福宝发文告指出，警方 于1月8日下午约4时40分，接获一名41岁巫裔 男子投报，指本身的12岁孩子差点遇掳，因 此，警方也展开调查。

根据事主反映，当天下午3时05分，他的 12岁儿子刚放学回家，正在打开屋外闸门入 屋之际，忽然听见有人从后呼唤他。

孩子于是转身查看，却惊见约20公尺 处，停了一辆宝腾赛佳轿车，并有一名陌生 男子下车往他的方向走去。

男童机警向邻居求助

庆幸的是，小孩非常机警，立即跑向邻 居家求助，同时孩子看见有关陌生男子跌倒 后，立即折返回到车上，他相信车上可能还 有另2名男子。

不过，有关邻居在接受警方询问时声 称，并未看见有关宝腾赛佳车。

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警方因此呼吁任何有相关资讯的人士拨 打06-6033269，联络查案官拉兹里或直接联 络芙蓉警区总部06-6014999。

这起案件将在刑事法典第352条文，即使 用暴力展开调查。