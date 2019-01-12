李景志‧不理性骂战 最近烟民和非烟民为了禁烟令，磨擦气氛激烈，不理性的口水战和笔战，变成互相践踏，互相伤害。

最近烟民和非烟民为了禁烟令，磨擦气氛激烈，不理性的口水战和笔战，变成互相践踏，互相伤害。

广告

禁烟令只是小事一椿，也不是现在才开始实施，政府在早几年前已法定很多地方列为禁烟区，当时民间未曾有过如此激烈反应，大多数烟民也配合当时政策。

现在把禁烟区扩大，禁烟令看似更严格，有关实施也迫使不少烟民不得不进一步改变他们的吸烟习惯，为了吸烟权利，烟民大谈人权，面对非烟民也讲权利的时候，结果是“火星撞地球”。

政府欢迎任何人对政策发表意见，民众对一些政策有意见，理性宣泄不满是情有可愿，问题在于太多人彼此互不相识，在网上尽显似“泼妇骂街”的霸气，令社会气氛变得更不好。

烟民可以有自己的立场，非烟民亦能够表达他们的见解，双方如果只为争口气，看到的只是暴力语言，人身攻击，这是令人失望的。

在这课题上，我们看到卫生部长是首当其冲被炮轰的对像，部份民众对他的指责非常过火，粗言秽语连连。

我们追求言论自由，但不是胡乱出口伤人，立场即使不一致，可以理性交流，并非恶意批判。

广告

无论是烟民或非烟民，必须停止不理性的骂战，要树立好的示范。