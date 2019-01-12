为地球尽一分力．大扫除“垃圾”送回收站 新年前大扫除是家家户户的 “指定动作”，可每次打扫出的“垃圾”，你会怎么处理呢？

芙蓉区长春企业公司也将与芙蓉美门残障关怀基金会一起举办“长春家庭环保日”。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉11日讯）新年前大扫除是家家户户的 “指定动作”，可每次打扫出的“垃圾”，你会怎么处理呢？

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为了提倡环保减少垃 圾，不少单位及慈善团体 都会办“资源回收日”， 特别是新春脚步将近之 际，这些回收资源的活 动，将可鼓励更多人把可 循环物品带到回收站，为 地球尽一分力。

长春今收集回收物

其中，明日（12日）上午 9时至中午12时，芙蓉 区长春企业公司就将与芙蓉美门 残障关怀基金会一起举办“长春 家庭环保日”，让人们可以趁大 扫除，把可回收的物品送到该公 司，减少浪费和污染。

芙蓉美门残障关怀基金会干 事黄秀萍指出，这项活动除了可 以鼓励及灌输民众环保意识，同 时也可以为美门残障关怀基金会带来一点收入。

“这项活动是每年都进行的，恰巧新年脚步也非常 近了，因此相信会有不少民众在大扫除中，会有一些可 环保的物品，可送到位于亚沙再也的长春企业公司，参 与资源回收活动。”

亚沙国议员中心明回收旧物

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另外，亚沙国会议员服务中 心也首次与明亮慈善之家 联办“送旧回收迎新岁”资源回收慈 善活动。

活动将在13日（周日）上午9时 至下午1时，在位于芙蓉奥克兰商业 中心的亚沙国会议员服务中心前举 行，民众可把家中可循环作回收的旧 物件交到该处。

谢琪清：灌输环保意识

亚沙国会议员谢琪清指出，资源 回收的活动在近几年备受重视，希望 这活动不单能灌输和培养人民避免浪 费资源的价值观，也能发挥保护环境 之效。

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他指出，这次的“送旧回收迎 新岁”资源回收慈善活动是由明亮慈 善之家负责回收工作，而该单位将会 在当天派出工作人员和罗里展开回收 和分类工作，然后把所收到的资源变 卖后，款项用在慈善，特别是教育用 途。

“明亮慈善之家已连续6年，在 芙蓉颁发助学金给华小的学生，今年 更把慈善教育工作扩充到在3所华小 展开植树运动，提倡绿化环境的意 识。”

他说，这是该慈善单位第一次 来到芙蓉举办资源回收活动，由于华 裔家庭在新年前都会进行大扫除，并 常面对如何处理旧物件的问题，因此 此时是学习分类可回收物品的最佳时 机。

“可回收的物件包括报纸、书 刊、衣服、玩具、手袋、家具、电子 废物如旧电器、铝罐、塑胶瓶和玻璃 瓶等。”

任何详情可以联络服务中心，电 话为06-6015557。

慈济环保日27日约你

每月的第四个周日， 台湾佛教慈济基 金会马来西亚芙蓉联络处也 会在固定地点，举办回收活 动，而2019年1月份的环保日 就落在1月27日，也就是农历 新年约1周前，让大家可以赶 在最后一周前，把可回收物 品用作慈善。

慈济在每月的第四个周 日上午8时至中午12时进行回 收活动，由于罗里有限且志 工人数不多，因此民众受促 把家里的回收物事先进行分 类及包装妥当后，才载到资 源回收站。

可回收的资源有纸类、 铝、铁类、塑胶、塑料、旧 衣服和电子废物如旧手机 等。

回收站有龙城第三期 夜市、芙蓉园警亭旁、芭蕾 新村云吞面、亚沙新村马华 小学、梅岭山庄旧羽球场、 亚沙再也公市对面的轻工业 区、新前进花园店屋前空 地、芙蓉国民华小、小甘密 新村雨盖篮球场、芙蓉新城 家家超市后方、亚沙金马扬 休闲公园、家丽城家家超市 附近、文丁启智华小、文丁 彩虹花园Zemart超市对面、汝 来新村篮球场、瓜拉格拉旺 日叻务育华华小、拉务八英 里新村民众会堂、芦骨555美 食馆对面、波德申Agrobank 附近停车场、春泉镇老颜茶 餐室、武吉不兰律CIMB银行 前、大阳镇99超市对面停车 场、大地花园名利海鲜饭店 附近空地。

任何疑问可拨电联络06- 6331936或电邮至[email protected] gmail.com。