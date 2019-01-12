不时发生小火灾‧住区私人地沦为垃圾场 巴生园居协主席潘国全今日带同记者实地视察指出，早在数年前开始，该处就被当作收垃圾承包商的垃圾转运站并设有垃圾槽。

随地乱丢的家用垃圾，导致居民得闻臭度日，苦不堪言。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生11日讯）巴生中路南德园住宅区某处私人空地沦非法垃圾场，不只有不负责任人士把家具等大型废料弃置，甚至有工程承包商就近把砂石和柏油块等废弃建材随地倾倒，加上不时发生的小火灾，导致居民得闻臭度日和面临火警风险，苦不堪言！

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巴生园居协主席潘国全今日带同记者实地视察指出，早在数年前开始，该处就被当作收垃圾承包商的垃圾转运站并设有垃圾槽。

在他向当局反映后，两年前垃圾转运站项目被取消，垃圾槽也被移走，唯居民却将其当成垃圾场，不断把大型垃圾和废轮胎随意弃置，间中并引发小火患。

“我劝请居民，这里不是垃圾转运站，家里的杂物和大型垃圾，居民可联络市议会派专收集大型垃圾的承包商前来清理，巴生市议会热线03-33715555或市议会环境服务小组03-33714404。”

潘国全指工程承包商在私人地上倾倒工程待用的泥沙和砂石等，促请市议会严加关注。

承包商建材废料越堆越多

潘国全：居民有样学样

潘国全指出，从3个月前起，工程承包商把泥土和建材废料越堆越多，引起其他居民有样学样，造成该处杂草丛生，尤其最近常下雨容易滋生蚊子，黑斑蚊引起的骨痛热症威胁居民健康。

潘国全形容，南德园一带花园住宅区的蚊症病例居高不下，平均每周发生六七宗，早前更攀升至10宗，虽然市议会不时有派员喷蚊雾灭蚊，包括两天前的连续两晚，但平日应加强维护环境的执法工作，不要只是亡羊补牢，力促负责该区的巴生市议员应关注和采取措施。

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他提醒地主，巴生市议会主席拿督莫哈末亚希曾于2017年发布声明，市议会对让房屋、建筑物和土地长期处于荒置疏于照顾，且屡劝不听和无视罚单的地主和业者，将申请“产业冻结令“严惩。

南德园居民陈秀溪促请，随著年关近家家户户大扫除丢旧东西，居民不应贪方便把垃圾丢在该处，希望市议会能有效监督，因不只有家用垃圾，尚包括身份不明承包商弃置工程剩下的砂石就柏油块。在场者有巴生园居协委员陈莱添。

潘国全（右）指现场布满柏油块，证明乃工程承包商所为。左起陈莱添和陈秀溪。

居民勿贪方便乱丢

垃圾房只供缴费商户使用

也是餐饮业者的潘国全促请，位于中路双溪槟榔2（NBC）和巴生百利广场后面商业区的商家及居民，不要贪方便把垃圾丢弃在属于商业区管理层拥有的垃圾房内，因垃圾房只供每月有缴交管理费的商户及住户使用。

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他说，为了预防再有外来者把垃圾丢入垃圾房内，NBC商业区管理层于本月2日，干脆在垃圾房旁安装闭路电视监视，情况明显有所改善。

他透露，属商业区管理层管辖和有缴交管理费的商家，有NBC商业区的9间店和巴生百利广场后的6排店面，二楼及以上住户缴交的每月管理费介于60至100令吉，底楼商家为150令吉。