禁烟牌须符规定？现在才通知广告业者大惊 食肆禁烟已经进入第十一天，然而劳勿广告业者今日才收到卫生局官员通知指禁烟牌必须符合特定规定； 业者认为，禁烟牌很早已经卖出去了，通知来得太迟。

顾振忠：食肆禁烟接近两个星期才发出最新指南，广告业者难以接受。（图：星洲日报）

（劳勿11日讯）食肆禁烟已经进入第十一天，然而劳勿广告业者今日才收到卫生局官员通知指禁烟牌必须符合特定规定； 业者认为，禁烟牌很早已经卖出去了，通知来得太迟。

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官员派发的指南指 出，除了禁烟标志和国文 “DILARANG MEROKOK” 之外，其它字眼和卫生局官 徽不能在禁烟牌内。除此之 外，食肆张贴的禁烟牌也必 须是硬质塑胶，软质塑胶牌 属违规。

顾振忠：卫生局官员上门通知

万里广告公司东主顾振 忠今日对《东海岸》说，今 天上午3名卫生局官员上门告 之，禁烟牌必须符合规格， 希望广告制作商给予合作。 他说，食肆禁烟措施已 经进入了第11天，官员今日 才上门通知广告业者，令他 感到大惊。

软质禁烟牌被指不合格

“这些日子来，我已经制作了数百个禁烟广告牌， 虽然禁烟图和字眼符合基本 规格，但是软质禁烟牌竟然被指不合格。

“我卖出了500余个禁烟 指示，全劳勿也有上千个禁 烟牌，相信很多都是‘不合 规格’了。”

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他说，软质禁烟牌贴稳 在墙壁之后难以扯下，禁烟 “提醒效果”和硬质禁烟牌 一样，为何被禁止使用？

顾振忠说，其实禁烟牌 制作成本不会太高，为何卫 生部大批购买然使赠送给食 肆，广告业者迟至今天才被 通知禁烟牌必须符合要求， 已经使用不符合规格禁业牌 要怎么办？

“我在报章上看到它 州的执法官员协助茶室贴上 ‘不合规格’禁烟牌的图 片，为何会有双重标准？”

劳勿卫生局官员海卡受 询时指出，卫生局官员根据 条规和指南通知广告业者， 只有彭亨州卫生局局长能够 针对事件发言。