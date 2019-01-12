爱心人士：避免不断繁殖．请带流浪狗猫去结扎 爱护动物人士促请民众在收容或拯救流浪狗猫时，务必让它们进行结扎，避免不断繁殖，使到社区内增加更多可怜的流浪猫狗。

（彭亨．文冬11日讯）爱护动物人士促请民众在收容或拯救流浪狗猫时，务必让它们进行结扎，避免不断繁殖，使到社区内增加更多可怜的流浪猫狗。

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这位住在文冬吉隆坡路 胡姬花园的爱护动物人士刘 振玲（49岁）收容了50只流 浪猫，她表示，走在街上或 各地区都可以看到被人遗弃 的猫狗，有一些非常瘦小和 伤痕累累，看了感到心疼， 人们必须要有为流浪动物结 扎的意识，杜绝让流浪动物 生育。

她最无法忍受是一些 民众和团体拯救了流浪动物 后，又继续让流浪动物自生 自灭，应该第一时间带流浪 动物前往进行结扎手术，以 免以后又生下一大推小动物 没有人理会。

刘振玲今日下午联同另 一位爱护动物的穆斯林朋友 丽娜召开新闻发布会时，如 是表示。

据她所知，武吉丁宜垃 圾收集站经常出现野猫和野 狗，衍生了不少问题，也影 响环境清洁卫生。

无业的她为了避免流浪 猫狗生下小生命，不惜想办 法找钱，驾车载这些猫狗到 吉隆坡安邦的兽医诊所进行 结扎。她甚至为了为猫狗结 扎问题与收容者起争执。

“我很坚持流浪猫狗必 须结扎，否则整个社区的流 浪猫狗会越来越多，没有人 去关心和理会。”

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她表示，结扎手术价 格昂贵，流浪猫手术费90令 吉，流浪狗180令吉，造成她 不少的负担，但她依然 她说，文冬兽医局和市 议会都没有提供结扎手术服 务，使到人们必须把猫狗带 到吉隆坡，造成了不便，吁 请当局关注。

另外，丽娜表示，她很 喜欢猫，家里养了5只猫，每 次出外看到流浪猫狗，她都 会多加留意，也经常喂食流 浪狗，毫不理会旁人异样的 眼光。

她也呼吁爱护动物人士 能组织起来，通过各项活动 提高人们对流浪动物绝育的 醒觉意识。